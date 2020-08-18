Batman’ın Beşiri ilçesinde 16 Temmuz’da ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki İ.E.’ye, Siirt’te görev yapan uzman çavuş M.O.’nun tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. İ.E 32 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.Peki Musa Orhan Kimdir? Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı mı?

Uzman çavuş Musa Orhan’ın tecavüz etmesi nedeniyle intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İ.E., 16 Temmuz’dan bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MUSA ORHAN NE YAPTI?

İ.E. intihar girişimi sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini verirken, İ.E’nin bıraktığı mektubunda cinsel saldırıya maruz bırakıldığını anlattığı, ailesinin şikayeti ile aynı gün gözaltına alınan uzman çavuş Orhan'ın ise ifadesinde, İ.E. ile herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadıklarını ileri sürdüğü öğrenilmişti.

Orhan daha sonra cinsel saldırıyı doğrulayan Adli Tıp Raporu gösterilmesi üzerine bu kez İ.E. ile Siirt’te buluştuklarını ve kendisinin “alkollü” olduğunu söylemişti.

RAPORA RAĞMEN SERBEST KALDI

Soruşturma dosyasına “gizlilik” kararı getirilen uzman çavuş, "nitelikli cinsel istismar" suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

İ.E.'nin ailesi ise, hukuki destek alabilmek için İnsan Hakları Derneği (İHD) Batman Şubesi'ne başvurdu. Ailenin talebi üzerine dernek tarafından Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Milli Savunma Bakanlığı’na ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na başvuruda bulunarak soruşturma ve olay hakkında bilgi alma talebinde bulundu.

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ise, uzman çavuşun serbest bırakılmasını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanmasını istediği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

MUSA ORHAN KİMDİR?

Uzman Çavuş Musa Orhan Batman'da 18 yaşındaki İ.E'ye 20 gün boyunca tecavüz ve işkence etti. İ.E'nin iç organları parçalandı ve %80 felçli kalabilir. "alkollüydüm" dedi ve serbest kaldı.