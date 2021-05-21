Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Sedat Peker ile ilgili yönelttiği soru sonrası merak edildi. Peki Musab Turan kimdir? Kaç yaşında | Anadolu Ajansı Muhabiri Musab Turan görevine son mu verildi? | Musab Turan kovuldu mu? İşte ayrıntılar...

MUSAB TURAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Musab Turan, 1989'da doğdu. 10 seneye yakın bir süredir Anadolu Ajansı’nda ekonomi muhabirliği görevini üstlenen Turan, teknoloji ve inovasyon alanlarında YouTube ve benzer platformlarda içerik üretmektedir. Ekonomiye ilişkin ürettiği içeriklerle bilinir.

Bugüne dek birçok yabancı kaynakta makaleleri yayımlanmıştır. Kendisinin paylaştığı videoda da anladığımız üzere evlidir ve 3.5 yaşında bir çocuğu bulunmaktadır. Fütürizmle ilgilendiği bilinmektedir. Ayrıca inovasyon isminde bir kitabı da bulunmaktadır.

ANADOLU AJANSI MUHABİRİ MUSAB TURAN GÖREVİNE SON MU VERİLDİ?

Anadolu Ajansı muhabirlerinden Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye soru sordu.

Anadolu Ajansı’nda uzun yıllardır ekonomi gazeteciliği yapan Musab Turan, Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sorduğu soruların sosyal medyada yer alması sonrası Twitter'da gündem oldu.

Anadolu Ajansı'ndan yapılan açıklamada Musab Turan'ın iş akdinin feshedildiği belirtildi.

MUSAB TURAN KOVULDU MU?

İşte Anadolu Ajansı'ndan yapılan açıklama:

"Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın iş akdi fesh edilmiştir.

Basın toplantısını kendi sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak, "Haber temelli her türlü bilgi veya istihbarat., kaynağı ne olursa olsun, Ajansla paylaşmadan ve yayınlanmadan, kişisel hesaplarından duyurmazlar." ilkesini çiğnemiştir.

Adı geçen şahıs, bu eylemiyle, Anadolu Ajansı'nın iş sözleşmesindeki "Çalışanlarımız tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek ya da maddi veya manevi kayba uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan uzak dururlar." maddesini de ihlal etmiştir.

Şahıs hakkında herhangi bir terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması amacıyla da nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunulmuştur.

Ayrıca 'Gri Pasaport' ve 'Basın Kartı'nın iptali konusunda ilgili kurumlara Turan hakkında bildirim yapılmıştır. "

İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz."