MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gül'ün kardeşi Furkan Gül dünya evine girdi

Pendik'te Uzun yıllar siyasetin bir çok kademesinde görev alan başarılarıyla taraflı tarafsız herkesin taktirini toplayan ve çok sevilen, Pendik siyasetinin önemli isimlerinden biri olan aynı zamanda MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Asist Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanlığ görevlerini başarıyla yürüten Erkan Gül'ün kardeşi Furkan Gül AK Parti siyasetinin önemli isimlerinin katıldığı muhteşem bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

AK PARTİ SİYASETİNİN ÖNEMLİ İSMLERİ DAVETE KATILDI

Üsküdar-Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen merasimde Furkan Gül ve Mehlika Biçer Çiftinin nikahını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Kıydı. Nikah şahitliklerini; AK Parti önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Uluslararası Saray Bosna Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Topaloğlu yaptı.

ÇİFTİNİN NİKAHINI ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN KIYDI

Davetlilerin yoğun katılım gösterdiği nikaha, iş, sanat, ve siyaset camiasından çok sayıda isim katılması dikkatlerden kaçmadı

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Asist Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, davetlilerle yakından ilgilendi. Kardeşinin mutlu gününde şahsını ve genç çiftleri yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür eden Gül, " Rabb'im'den ömür boyu mutluluklar diliyorum. Katılan tüm akraba, eş, dost ve davetlilere teşekkür ediyorum. ifadesinde bulundu.