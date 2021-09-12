MÜSİAD yönetimine Pendik’ten tecrübeli isim: Erkan Gül

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 26. Olağan kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

MÜSİAD YÖNETİMİNE TECRÜBELİ İSİM: ERKAN GÜL

Olağan Genel Kurul’da Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın yeni Başkanı olarak seçilirken, başkanın asil yönetim kadrosunda Pendik’te geçmişi başarılarla dolu iş ve siyaset insanı Erkan Gül’de yer aldı.

Olağan genel kurulun ardından Erkan Gül sosyal medyada yayladığı mesajında “ ‘Hayat, iman ve cihaddır’ Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla onurlandırdığı 26. MÜSİAD Genel Kurulunda Sn. Mahmut Asmalı Başkanımızın teveccühleri ile Yönetim Kurulunda vazife aldık. Rabbim kolaylaştırsın zorlaştırmasın” dedi.

Bu mesajın ardından Erkan Gül’e tebrik mesajları yağdı.

MÜSİAD'IN DİĞER YÖNETİM KADROSU ŞÖYLE OLUŞTU

Asmalı’nın yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Gökhan Yetkin, Mehmet Develioğlu, Soner Meşe, Ahmet Doğan Alperen, Muhammed Ali Özeken, Davut Altunbaş, Abdülsamet Temel, Osman Çalışkan, Hıfsı Soydemir, Abdullah Eriş, Abdullah Bozatlı, Tahir Tuluk, Bekir Sami Nalbantoğlu, Faruk İbrahim Özbek, Mustafa Aktaş, Tevfik Dönmez, Mehmet Şahin, Abdurrahman Uzun, Mustafa Çalışkan, Savaş Yılmaz, Erkan Gül, Abdülkadir Sıcakyüz, Yunus Furkan Akbal ve Meryem İlbahar.

ERKAN GÜL KİMDİR?

2002’de ticaret hayatına atılan Erkan Gül, 2004 yılında Merkezi Pendik Teknopark İstanbul’da yer alan Bilgi ve İletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Asist ismindeki firmasını kurdu. Gül, 2005 yılında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetimi’nde yedek üye olarak yer aldı. 2009 - 2015 yılları arasında Pendik Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. 2015 yılında yapılan AK Parti İstanbul 5.Olağan Kongresi’nde İl Yönetim Kurulu’na seçildi.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde başkan seçilen Ahmet Cin’in seçim kampanyasında önemli rol oynayarak büyük destekte bulundu.

Bilgi ve İletişim teknoloji firmaları içerisinde Türkiye'de sayılı firmalar içerisinde yer alan Asist, Malezya ve İngiltere ofisleriyle dünyaya yazılım ve teknoloji projeleri ihracatı gerçekleştiriyor.