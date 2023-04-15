Müsilaj belası geri mi dönüyor! Kadıköy'de korkutan görüntü!

Kadıköy'de denizde oluşan görüntü "müsilaj belası geri mi dönüyor" sorusunu akıllara getirdi.

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Müsilaj belası geri mi dönüyor! Kadıköy'de korkutan görüntü!

Kadıköy sahilindeki deniz kütleleri bugün endişe yarattı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, "Bu mevsimde müsilajın olmasını bekliyoruz. Ancak bu sefer geçen senelere göre daha az olabilir" dedi.

Prof. Dr. Gazioğlu, "Bu mevsimde müsilajın oluşması beklenen bir durum. Ancak şartlar biraz farklı geliştiği için geçen yıllardaki kadar büyük bir kütle oluşmayabilir. Şu anda deniz besin tuzlarıyla dolu ve son zamanlarda yağışlar gerçekleşti. Hava da birdenbire ısındı. Denizdeki canlılar da doğal olarak uyandı. Gördüğümüz kütleler müsilaj olabilir, ancak görüntüler ilk hallerine çok yakın. Bu yıl geçen seneki kadar büyük bir yapı oluşmayabilir, ancak oluşmayacağına dair bir garanti yok" dedi.

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Prof. Dr. Gazioğlu, "Geçen sene müsilaj kütleleri uzun bir süre varlığını sürdürdü. Önceki yıllarda da görülmüştü ancak 3-4 gün içinde kaybolurdu. Müsilaj denizdeki oksijen geçirgenliğini etkiliyor ve çevredeki pek çok yapının yok olmasına sebep oluyor. Bu durum, canlıların taşınmasına da neden olabiliyor. Son bir yıl içinde müsilaj hakkında önemli bilgiler edindik. Bu, bir süreçtir ve deniz biyoçeşitliliğinin sürdürülebilirliğini sağlamamız gerekiyor. Doğa kendi işini yapacaktır" dedi.

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