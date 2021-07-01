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  3. Müsilaj seferberliğinde 23. gün! Toplam 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlendi

Müsilaj seferberliğinde 23. gün! Toplam 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlendi

Denizlerimizi tehdit eden ve aylardır Marmara'yı etkisi altına alan müsilajla mücadele 23. güne ulaşıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplanan müsilaj miktarını 9 bin 394 metreküp olarak açıkladı.

Müsilaj seferberliğinde 23. gün! Toplam 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlendi

Marmara'yı etkisi altına alan müsilajla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Son yapılan açıklama ile Marmara Denizi'nden 9 bin 394 metreküp müsilaj toplandığı ifade edildi.

TOPLANAN MÜSİLAJ BERTARAFA GÖNDERİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 23'üncü günün geride kaldığını belirterek, şunları kaydetti: "30 Haziran günü topladığımız 527 metreküp müsilajla birlikte 9 bin 394 metreküp müsilajı Marmara Denizimizden temizledik. 30 Haziran itibarıyla illerimizde, İstanbul 5 bin 11 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 165 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 776 metreküp, Çanakkale 882 metreküp, Yalova 1930 metreküp müsilajı 544 bölgedeki çalışmalarımızda toplayarak bertarafa gönderdik."

Müsilaj seferberliğinde 23. gün! Toplam 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlendi

"DENETİMLER SÜRÜYOR"

Kurum denetimlerin yürütüldüğünü belirterek, "Denetimlerimizin 23'üncü gününde 7 bin 839 denetimi tamamladık, 2 bin 105 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda inceledik, kurallara uymayan 125 işletmeye 15 milyon 650 bin lira idari para cezası uyguladık." bilgisini paylaştı.

KAYNAK: Anadolu ajansı

Müsilaj seferberliğinde 23. gün! Toplam 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlendiMüsilaj seferberliğinde 23. gün! Toplam 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlendiMüsilaj seferberliğinde 23. gün! Toplam 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlendi

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