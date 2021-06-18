Müsilaj sorunu "geliyorum" demiş, görememişiz! 2 yıl önceki TÜBİTAK raporunda kirlilik detayı!

TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme 2017-2019 Programı” kapsamında 2 yıl önce ortaya sunulan raporlarda görülen, problemin gelmekte olduğu tehdidini gösteren bilgiler içeriyor. TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nden uzmanların 2018’de Karadeniz, Ege ile Marmara Denizi’ndeki ağır metal kirliliğine yönelik araştırmada, Marmara Denizi’nde, özellikle İzmit Körfezi’nde yüksek seviyede civa artışı; Küçükçekmece istasyonunda da, bakır, kadmiyum ve çinko açısından orta-yüksek seviyede bir yükseliş olduğu ön görüldü.

DENİZ ÇÖPLERİ SEVİYESİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DERECE ARTMIŞ

‘Marmara Denizi Diplerinde Bulunan Deniz Çöplerinin’ dağılımı başlıklı raporda ise Marmara Denizi’ndeki deniz çöplerinin atlanmaması gereken bir konu olduğuna dikkat çekilerek, 34 istasyonun 32’sinde çöp bileşeni tespit edildiği, 280 trol çekiminden 443.2 kg ağırlığında 626 adet çöp bileşeni tanımlandığı, çöp miktarının 2017 senesine göre kritik derecede arttığı tespit edildi.

Raporda, “En fazla çöp bolluğu Gemlik ve İzmit Körfezi civarında da nispeten yüksek kirlilik görülmüştür. Güney ve Batı Marmara’da konumlanan istasyonlar arasında Gönen çayı nehir ağzına yakın 15’inci istasyon ortalama bolluk ile en fazla kirliliğe sahiptir” görüşlerine yer veriliyor.