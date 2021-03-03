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  3. Müslüm Gürses'in hayranları onu, ölüm yıldönümünde müzesine giderek andı

Müslüm Gürses'in hayranları onu, ölüm yıldönümünde müzesine giderek andı

Arabesk müziğinin en iyi sanatçılarından olan Müslüm Gürses'in ölümü birçok kişi tarafından anıldı. Gürses'in bazı hayranları, Şanlıurfa'da bulunan Müslüm Gürses müzesine gidere dua etti.

3 Mart 2013 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Müslüm Gürses'in 8'inci yıldönümü hayranları tarafından anıldı. Hayranları Gürses'in memleketi olan Şanlıurfa'da, adının verildiği müzede andı.

Haliliye'ye bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan Müslüm Gürses'in Müzesi'ne giden hayranlar, onun için dua etti. Gürses'in müzede çalınan şarkıları eşliğinde kostümlerini, müzik aletlerini, plak, kaset ve fotoğraflarını ilgiyle inceledi. Gürses sevenleri müzede yer alan Müslüm Gürses bal mumu ile fotoğraf çekildi.

Müslüm Gürses'in hayranları onu, ölüm yıldönümünde müzesine giderek andı

"UNUTULMADIĞINI GÖRMEK BİZİ DE MUTLU EDİYOR"

Müze sorumlusu Zeynep Yılmaz, "Bugün 8'inci ölüm yıldönümünde sevenleri buraya geliyor. Müzede eserleri sergileniyor. İnsanlar hatıra fotoğrafları çekiyorlar. Unutmadığını görmek bizi de mutlu ediyor" dedi.

Gürses'in hayranlarından biri olan Hüseyin Burkankolu, müzeye onun için geldiğini ve sevgisini ifade etti.

Müslüm Gürses'in hayranları onu, ölüm yıldönümünde müzesine giderek andıMüslüm Gürses'in hayranları onu, ölüm yıldönümünde müzesine giderek andı

 

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