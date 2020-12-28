Her yılbaşı öncesi olduğu gibi bu yıl da müminlerin yılbaşı kutlayıp kutlayamayacağı tartışması gündem oldu. Peki Müslümanlar yılbaşı kutlamaz mı? | Yılbaşı kutlamak günah mı? İşte ayrıntılar...

MÜSLÜMANLAR YILBAŞI KUTLAMAZ MI?

Müslümanlar yılbaşı kutlamaz mı? sorusu yine gündemde. 31 Aralık gecesini 1 Ocak sabahına bağlayan gece Miladi Takvim'de yılbaşı olarak adlandırılır. Yılbaşı kutlama geleneği Batı ülkelerinde oldukça eskidir. Yılbaşı kutlaması Batı ülkelerinde bir kültürdür.

Yılbaşının yaklaşması ile birlikte " Yılbaşı Haram mı?" ya da "Yılbaşı kutlamak günah mı?" gibi soruların yanıtı merak konusu oldu.

Yılbaşı kavramı ile Noel Kavramı müslüman ülkelerde çokça karıştırılıyor. Yılbaşı ile noel aynı şey değildir.

İslamiyette iki durum ile ilgili de hükümler mevcuttur. Yılbaşı ile noel farklı şeyler olsa da, Batı ülkelerinin kültürlerinden gelme bu iki kavram da "ayet ve hadislerce" açıklanmış ve belirli hükümler konulmuştur

Noel, Hristiyan Dünyası'nda Hz.İsa'nın dünyaya geldiği hafta yapılan belirli etkinliklere verilen isimdir. Noel Baba, Christmas, Hindi kesmek gibi pek çok "adet", Batı Dünyası'na ait kavramlardır ve Hristiyan dünyası'nın gelenekleridir.

Noel Kutlamak ile ilgili dinimizdeki hükümler şöyledir;

Noel Kutlamak veya Noel ile ilgili birşeyler yapmak, başka dinlere benzemek anlamına gelmektedir. İslam dininin başka kutsal günleri vardır ve bu günlerde yapılacak başka ritüellerde vardır. İslam Dininde başka dinlere ve kültürlere benzemek kesinlikle yasaklanmıştır."Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır." (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde kat'iyen yasaklanmıştır. Yine Maide Suresi 5. Ayet'te de belirtilmiştir ki; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51)

Noel Kavramı, 25 Aralık'ta Hz.İsa'nın doğumuna dair Hristiyanların gerçekleştirdiği etkinliklere verilen isimdir. Yılbaşı her ne kadar Noel ile aynı şey olmasa da, yine Batı Dünyası'na ait bir kavramın taşınması anlamına gelir. Biz Müslümanlar'ın takvimi "Hicri Takvim'dir". Günümüzde her ne kadar global bazı sebeplerden ötürü Miladi Takvim kullanılsa da, Müslümanların esas yılbaşısı Hicri Yılbaşı'dır ve bu gün ve gece dualar ve ibadetler ile ihya edilir.Yılbaşı Kutlama kavramı genelde malayani işleri ifade eder. Yılbaşı kutlamaları ülkemizde de maalesef batı ülkelerinde olduğu gibi erkek ve kadınların bir arada bulunduğu ve dans edip, oyunlar oynadıkları bir ortamı ifade eder. Ayrıca tombala, piyango gibi haram olan işler de Yılbaşı Gecesi'ne aittir. Bu kutlama kültürü de ülkemize batı ülkelerinden transfer edilmiştir. Oysa İslam Dini'nin buna kesinlikle bir izni yoktur.

YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI?

Yılbaşı Kutlamaları ve Piyango konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı "Kendini ve yaratılış¸ gayesini unutarak, değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayrimeşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz.

"Ömür Sermayesi isimi Hutbe'de, Yılbaşı ile ilgili çok daha ilginç detaylara değinen Diyanet; "Unutmayalım ki ömür sermayesinden geçen bir yılın sonunda kendini ve yaratılış¸ gayesini unutarak değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayri meşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz. Yeni bir yılın ilk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesi ne kadar da düşündürücüdür. Sevap-günah, hayır-şer konularında muhasebe yapılması gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi şans oyunlarıyla heba edilmesi ne kadar da üzücüdür. Yüce Rabbimiz, ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından daha hayırlı ve bereketli yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hesabını veremeyeceğimiz bir hayat yaşamaktan hepimizi muhafaza eylesin." sözleri ile konuyu özetlemiş oldu.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN 2021?

2021 yılında kaç gün resmi tatil var ve 2021 resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor araştırması şimdiden başladı. 2021 yılında öğrencilerin ve çalışanların yüzü resmi tatillerden yana gülecek. 2021 yılının ilk resmi tatili 1 Ocak Cuma günü yılbaşı tatili ile başlayacak. 2021 yılında Ramazan bayramı ise 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Kurban bayramı ise 20 Temmuz Salı günü başlayacak.

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılbaşı tatili 1 Ocak Cuma gününe denk gelecek. Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve bir sonraki yılın başlangıcıdır. Her yıl aralık ayının sonunda yeni yıla geçiş yapılıyor. 2021 yılbaşı kutlamaları için sabırsızlanan ve tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar yeni yıla hangi gün geçileceğini öğrenmek istiyorlar.

YILBAŞI YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni yıla sayılı günler kala, vatandaşların yılbaşı planlarını tümden değiştirecek bir karara imza atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplanstısının ardından İçişleri Bakanlığı yetkililerince 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, yılbaşında vatandaşların kalabalık gruplar halinde buluşarak vakit geçirmesinin virüsün yayılma riskini artıracağı düşünüldüğünden sokağa çıkma yasağı kararı alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 4 Aralık Pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek. Hafta sonu uygulanan ksııtlama kararlarının, yılbaşı yasağı için de geçerli olacağının belirtildiği genelgede, vatandaşların yasak günleri saat 10.00 ile 17.00 arasında evlerine yürüme mesafesinde bulunan bakkal, market, fırın, kuruyemişçi, kasap, manav ve balıkçılara gidebileceğine dikkat çekildi.

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık resmi tatil olmayacak. Okullar (uzaktan eğitim şeklinde) ve iş yerleri yine aynı saatlerde faaliyette olacak.

2021 RESMİ TATİL TARİHLERİ

YENİ YIL TATİLİ

2021 Resmi tatil takvimine göre Yılbaşı tatili 1 Ocak Cuma gününe denk gelecek.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk geliyor.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cumartesi gününe denk geliyor.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI

12 Mayıs Çarşamba Ramazan Bayramı Arifesi

13 Mayıs Perşembe Ramazan Bayramı 1.gün

14 Mayıs Cuma Ramazan Bayramı 2.gün

15 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı 3.gün

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

15 Temmuz Demokrasi Bayramı Perşembe gününe denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı Arifesi

20 Temmuz Salı Kurban Bayramı 1.gün

21 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 2.gün

22 Ağustos Perşembe Kurban Bayramı 3.gün

23 Ağustos Cuma Kurban Bayramı 4.gün

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı Pazartesi gününe denk gelecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cuma gününe denk gelecek.