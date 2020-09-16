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Muş'ta 4,7 şiddetinde deprem

AFAD'ın verilerine göre saat 17.48'de Muş Korkut'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da depremin merkez üssü Korkut, şiddeti 4.7 olarak bildirildi.

Muş'ta 4,7 şiddetinde deprem

AFAD'ın verilerine göre saat 17.48'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 16,24 km derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da depremin merkez üssü Korkut, şiddeti 4.7 olarak belirtilirken, depremin 5.0 km derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

AFAD'ın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Muş 4.7 şiddetinde deprem! 16 Eylül Muş'ta deprem mi oldu?

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Muş 4.7 şiddetinde deprem! 16 Eylül Muş'ta deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Berkem Temizel
Gece Editörü


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