Muş 4.7 şiddetinde deprem! 16 Eylül Muş'ta deprem mi oldu?

Muş'ta 4,7 şiddetinde deprem
AFAD'ın verilerine göre saat 17.48'de Muş Korkut'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da depremin merkez üssü Korkut, şiddeti 4.7 olarak bildirildi.
AFAD'ın verilerine göre saat 17.48'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 16,24 km derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da depremin merkez üssü Korkut, şiddeti 4.7 olarak belirtilirken, depremin 5.0 km derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
AFAD'ın paylaşımı:
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 16, 2020
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Korkut (Mus)
Tarih-Saat : 16.09.2020, 17:48:19 TSİ
Enlem : 38.7355 N
Boylam : 42.0051 E
Derinlik : 16.24 km
Detay : https://t.co/2EfKAWBN9N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 16, 2020
SAZLIKBASI-KORKUT (MUS) https://t.co/jo0NxhAGiJ
16.09.2020, 17:48:18 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.