Muş 4.7 şiddetinde deprem! 16 Eylül Muş'ta deprem mi oldu?

AFAD'ın verilerine göre saat 17.48'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 16,24 km derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da depremin merkez üssü Korkut, şiddeti 4.7 olarak belirtilirken, depremin 5.0 km derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

AFAD'ın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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