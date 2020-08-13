Ekranların sevilen dizisi Çukur, dördüncü sezonuna başlamak için hazırlıklara devam ediyor. Yeni dönemde de adından sıkça söz ettirmeye kararlı olan dizinin yapımcıları, oyuncu kadrosunda yaptığı değişimlere bir yenisini daha ekledi. Kuzey Güney, Yaprak Dökümü , Yılan Hikayesi gibi zamana meydan okuyan ve izleyenlerde derin izler bırakan dizilerin sevilen yüzü Mustafa Avkıran, yeni sezonda Çukur dizisinde göreceğimiz simalar arasında yer alacak. Peki Mustafa Avkıran kimdir? Kaç yaşında? Oynadığı diziler nelerdir? Detaylar haberimizde...

MUSTAFA AVKIRAN KiMDİR? KAÇ YAŞINDA?

1963 yılında Gaziantep'te doğan 57 yaşındaki Mustafa Avkıran, eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamlayarak İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. Çalıştığı sırada okula da devam eden Avkıran, yine Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans eğitimi almıştır. 1993 yılında meslektaşı Övül Avkıran ile evlenen ünlü aktör'ün bu evlilikten Ayaz isimli bir oğlu olmuştur.

OYNADIĞI DİZİLER NELERDİR?

İlk oyunculuk deneyimini 1987 yılında yayınlanan Ateşten Günler isimli dizide yaşayan Avkıran, Azize, Kaçak, Kuzey Güney, Yaprak Dökümü, Ezo Gelin, Kınalı Kar, Yılan Hikayesi gibi birçok projede yer almıştır.