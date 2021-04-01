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  3. Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile İntizar'ın fotoğrafını ifşalayan kişinin cezası belli oldu

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile İntizar'ın fotoğrafını ifşalayan kişinin cezası belli oldu

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in, şarkıcı İntizar ile 2 yıl önce mahrem görüntüleri medyaya yayılmıştı. Bu olay ile ilgili açılan dava sonuçlandı.

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile İntizar'ın fotoğrafını ifşalayan kişinin cezası belli oldu

2 yıl önce İntizar ve Mustafa Ceceli'nin eşi eşi Sinem Gedik, avukatı Emek Emre aracılığıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak mahrem görüntülerinin ifşa edildiği sebebiyle Ceceli ile teknik servis müdürü Alper Güzel'den şikayetçi olmuştu.

DAVA SONUÇLANDI

Hürriyet'in haberine göre güvenlik kamera sistemlerinden sorumlu teknik servis müdürü Alper Güzel’in kamera ve internet dolaşımındaki aksaklık nedeniyle Gedik'in daveti üzerine eve geldiği ve söz konusu görüntülerin evin misafir odasında kaydedildiği belirlendi.

7 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS

İntizar, Gedik ve avukatları Emek Emre'nin bulunduğu duruşmada teknik servis müdürü, 'özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa' suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası aldı. Ceceli'ye ise delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildi.

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile İntizar'ın fotoğrafını ifşalayan kişinin cezası belli oldu

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