Mustafa Cengiz: "Ben Galatasaray'ın geleceğini karartırsam kafama sıkar giderim!"

Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesinin ardından tartışılmaya başlanan 'harcama limitleri', Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in de gündemindeydi. Saat 14.00'de Galatasaray Televizyonu'nda konuşan Cengiz, çok konuşulan Erencan Yardımcı ve İrfan Can Kahveci transferlerine değindi. 'Ben Galatasaray'ın geleceğini karartmam' diyen Mustafa Cengiz, 'Galatasaray'ın geleceğini karartırsam kafama sıkar giderim' dedi.

"GALATASARAY DÜNYANIN EN İTİBARLI KULÜPLERİNDEN"

İrfan Can Kahveci transferinde Başakşehir ile maddi konularda anlaşamayan Galatasaray, oyuncuyu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Galatasaray Başkanı Cengiz, konuyla ilgili şu yorumlarda bulundu:

"Bugün Galatasaray dünyanın en itibarlı kulüplerinden. Yazarım çekleri. Hepsini alırım, İrfan Can'ı da... Sonra da "Hadi bana eyvallah" derim giderim. Ben bunu yapar mıyım? Beni gebertseniz bunu yapmam. Bana istedikleri kadar -beceriksiz- desinler. Ben Galatasaray'ın geleceğini karartmam."

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın geleceğini kararttınız mı sorusuna, "Galatasaray'ın geleceğini karartmak bana nasip olmasın. Kendimi yok etmeyeyim. Ahmet Kaya gibi kafama sıkar giderim." sözleriyle yanıt verdi.

"ERENCAN YARDIMCI GİBİ OYUNCULAR BİZİM GELECEĞİMİZ"

Galatasaray'ın genç oyuncusu Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a 4 milyon TL'ye satılması, futbol gündeminde oldukça büyük tartışmalar yaratmıştı. Mustafa Cengiz, "Rakiplerimizin sıkı taraftarları diyor ki, "siz 100 bin Euro eden bir futbolcuyu 4 milyon küsura nasıl yolladınız?" diyorlar. 4 milyon da Euro mu, TL söylenmiyor. Şark kurnazlığı. Burada diyorlar ki 100 bin Euro'luğu 4 milyon Euro'ya sattınız diyorlar." ifadelerini kullandı.

'Erencan Yardımcı gibi oyuncular bizim geleceğimiz' diyen Mustafa Cengiz, "Erencan Yardımcı gibi oyuncular bizim geleceğimiz. Şu anda bir soru soruyorum. Evvelsi gün bana bir futbolcu geldi. Bu oyuncuya Boluspor'a bedava verdik. Ali Yavuz Kol'u da bedava verdik. Emin Bayram'ı da bedava verdik. Rakiplere ve müzmin muhaliflere sesleniyorum. Bir kişi sordu mu? Neden Erencan'ı neden verdiniz diye. U19 Kalktı, Rezerv Lig harekata geçmiyor. Bu oyuncular paslanacak." diye konuştu.

İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİNİN PERDE ARKASI

Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferinde perde arkasını şöyle anlattı:

"Fenerbahçe voleybol maçından sonra 18:45'te Göksel Bey beni aradı. Aradaki teklif arasında uçurum var, sen beni takdir edersin dedi. Fenerbahçe 10 milyon € teklif etti dedi sonra açıkladılar 7 milyon €. 10 Euro'nun üstüne 3 milyon Euro da bonus var. Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'nin bonservislerini de söyledi. 'Sen benim yerimde olsan, neyi kabul edersin?' dedi. Konuşmamız 2 dakika sürdü.

Rakibimizin KAP'ını gördük, 7 milyon Euro yazıyor. Buradan toplama çıkarma yapmayı bilen, okuma yazma bilen herkese soruyorum. Bu nasıl iş? Nasıl oluyor bu? Hadi bizi geçtim, kendi camiasına hesap versin. Bugün Fenerbahçe olmasa, Galatasaray olmaz. Ben hakikaten kötülüklerini istemem. Ben iyiliklerini isterim, hepsi başarılı olsun ama Galatasaray en başarılı olsun."