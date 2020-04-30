Mustafa Cengiz kimdir? Birçok kişi Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığ yönündeki haberler sonrası Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin arama yapıyor. Peki Mustafa Cengiz kimdir? | Koronavirüse mi yakalandı? | Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

Mustafa Cengiz, (d. 25 Aralık 1949, Nizip, Gaziantep) Türk iş adamı ve eski bürokrat. 37. ve şu anki Galatasaray SK başkanıdır.

Gaziantep ilinin Nizip ilçesinde doğdu, ilk ve orta öğrenimini doğduğu yerde aldı. Gaziantep Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi girdi, buradan mezun olduktan sonra Köy-Koop Merkez Birliği'nde kurucu uzman olarak görev yaptı, daha sonra TANSA genel müdürlüğünü yaptı. 12 Eylül Darbesinden sonra memuriyetten ayrılarak Ortadoğu ülkelerinde çalışmaya başladı.

Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası'nda genel başkanlık yaptı, İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği görevini üstlendi. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini yaptı. 20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray SK başkanı seçildi.

İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmekte olup, evli ve bir çocuk sahibidir.

MUSTAFA CENGİZ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "halsizlik" sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz'e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi.

MUSTAFA CENGİZ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.