Galatasaray'ın 37. Başkanı olan Mustafa Cengiz, hayata gözlerini yumdu. Mustafa Cengiz uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Oğlu Sarper Cengiz babasının ölümünün ardından yaptığı ilk açıklamada 'Canımı vermeye hazırdım' diyerek duygu dolu anlar yaşattı. Bu bağlamda, Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mustafa Cengiz'in hastalığı neydi? Soruların cevapları haberimizde...

MUSTAFA CENGİZ'İN OĞLU SARPER CENGİZ KİMDİR?

Beyin tümörü ve mide kanseri rahatsızlıklarından dolayı bir süredir tedavi altında olan Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz 72 yaşından hayata gözlerini yumdu. Oğlu Sarper Cengiz babasının tedavi gördüğü hastanede açıklamada bulundu. Babası için duygu dolu ifadeler kullandı. Sarper Cengiz konuşmasında şu ifadeleri kullandı.

Sadece babasın değil, hayat kılavuzunu da kaybettiğini söyleyen Sarper Cengiz,

"Hayatta her şeyi açık ve net konuşabildiğim, danışabildiğim, benim yol göstericimi kaybettim. Keşke elden daha fazlası gelseydi. Sürece başladığımızdan beri yaklaşık 17-18 aydır olan bu süreçte müthiş bir mücadeleyle geçti. Müthiş dirayetli davrandı. Tabiri caizse baba bir dağ. Nasıl bir evlada hastalık süreci yaşatılır ona da hazırladı beni. Ben keşke elden fazlası gelse canımı feda etmeye hazırdım. Ama buraya kadarmış. Saat 17.30'dan beri bir süreç içerisindeyiz. Bu sürede arayan soran bazı açamadığım telefonlar var, herkesten özür diliyorum. O insanların dualarını ve baş sağlığı dileklerini ailece hissettiğimizi bilmenizi rica ederim. Başımız sağ olsun Türk milletinin Galatasaray camiasının, sevenlerin. Ben babamı hiç unutmayacağım, unutamam. Benim kahramanımdı ama onu öyle gören Anadolu'dan gelen Gaziantep'in Nizip ilçesinden çıkıp bana göre muazzam bir o bölgeye de gençlere de bir heyecan katacak bir başarı hikayesi. Mekanı cennet olsun. Allah hepimize sabırlar versin" ifadelerine yer verdi.

Sarper Cengiz, Mustafa Cengiz'in Hayat Zengin ile evliliğinden tek çocuğudur. 2006 yılından bu yana Sarper Petrol Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmektedir. 1992 yılından bu yana kurumsal ve müşteri odaklı çalışma prensibini kendisine ilke edinmiş olan Sarper Petrol ilk

7 / 24 açık market, ilk otomasyon sistemi kullanımı, İlk kredi kartlı satış, İlk kapalı devre kamera sistemi ve ISO kalite belgesi sahibi ilk akaryakıt firması olması unvanlarına sahiptir.

MUSTAFA CENGİZ'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Mustafa Cengiz beyninde bulunan 3 tümör nedeniyle 7 Mayıs 2020 Perşembe günü beyin ameliyatı olmuştu. Taburcu olmasından 2 gün sonra mide kanaması geçirmişti. Bir defa daha operasyon geçiren iş insanı, 3 Haziran 2020 Çarşamba günü hastaneden taburcu oldu ve sağlığının iyi olduğu belirtildi. Kısa süre içerisinde iki defa ameliyat geçiren Mustafa Cengiz bir hayli zayıfladı ve zaman zaman konuşma güçlüğü yaşadı.

Mustafa Cengiz 10 Ağustos 2021 Salı günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Haziran ayında yapılacak seçimin iptal kararına imza atması dolayısıyla mevcut yönetim tarafından Disiplin Kurulu'na sevk edilen Mustafa Cengiz, iddialara yanıt vermek için 10 Ağustos 2021 Salı günü basın toplantısı gerçekleştirecekti. Sabah saatlerinde eski Galatasaray Başkanının evinde fenalaştığı öğrenilerek hastanede tedavi altına alınmıştır.

2 Eylül 2021 Perşembe günü sabah saatlerinde evinde fenalaşan Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz tekrar hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz ay da rahatsızlanan ünlü iş insanının çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edilmiş ve beyin radyoterapisi tedavisine geçilmişti.