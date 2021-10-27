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Mustafa Çulcu kimdir? Yeni MHK Başkanı mı oldu?

Türk futbolunun son dönemde en büyük problemi, yapılan hakem hatalarıydı. Birçok hatanın üst üste gelmesi üzerine Merkez Hakem Komitesi'nin başı Serdar Tatlı geçtiğimiz günlerde ani bir şekilde görevinden istifa etti. Vatandaşlar yerine gelecek kişiyle ilgili araştırmalar yapıyorlar. Peki, Mustafa Çulcu kimdir? Yeni MHK Başkanı mı oldu? Detaylar haberimizde...

Mustafa Çulcu kimdir? Yeni MHK Başkanı mı oldu?

Merkez Hakem Kurulu’nu belirlemek amacıyla  Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün toplandı. Kulüpler Birliğinin isteği, eski MHK başkanlarından Mustafa Çulcu'nun tekrar MHK Başkanı olması yönünde. Bu bağlamda Mustafa Çulcu kimdir? Yeni MHK Başkanı mı oldu? sorularının detaylarına haberimizde yer veriyoruz.

Mustafa Çulcu kimdir? Yeni MHK Başkanı mı oldu?

MUSTAFA ÇULCU KİMDİR?

Mustafa Çulcu 1960 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. ilk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir’de tamamladı. Daha sonra İzmir Hava Teknik Okulları Komutanlığı’nı kazanan Çulcu, buradan mezun olduktan sonra deniz astsubayı olarak Kocaeli’nde görev aldı.  1990 yılında subay olan Çulcu, 2002 yılında deniz yüzbaşı rütbesiyle emekliliğini istedi. Türkiye Süper Ligi’nde 13 sezonda 167 maç yöneterek futbol hakemliği yaptı. 

Merkez Hakem Komitesi’nde başkanlık görevini de üstlenen Mustafa Çulcu’nun Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkan adaylarından biri olacağı söylentiler arasında yer alıyor.

Mustafa Çulcu kimdir? Yeni MHK Başkanı mı oldu?

MUSTAFA ÇULCU YENİ MHK BAŞKANI MI OLDU?

Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı bugün belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu bugün Riva'da toplandı ve kararlarını açıklayacaklar.

Mustafa Çulcu kimdir? Yeni MHK Başkanı mı oldu?

Kulüpler Birliğinin ortak karara vardığı isim Mustafa Çulcu. Çulcu, 2006-2007 yıllarında MHK başkanlığı görevini üstlenmişti.

Merkez Hakem Kurulu başkanının kamuoyuna duyurumu Federasyonun bugün yapacağı toplantının ardından açıklanacak.

Mustafa Çulcu kimdir? Yeni MHK Başkanı mı oldu?

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