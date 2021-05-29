Mustafa Demirkan Hoca Efendi kimdir, nereli, kaç yaşında? Atatürk için ne dedi? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından internette en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de Mustafa Demirkan Hoca Efendi ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

MUSTAFA DEMİRKAN HOCA EFENDİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

66 yaşında olan Mustafa Demirkan Hoca Efendi, 1955 yılında Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı Köyü’nde dünyaya geldi. 1961’de başladığı ilk Kur’ân-ı Kerîm eğitimini, babası ve aynı zamanda köylerinin sıbyan mektebi hocası olan Mustafa Efendi’den aldı. Daha sonra, Güneysu Merkez Camii İmam Hatibi Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Hoca Efendi’de (v. 1970) hıfzını ikmal eyledi. Onun tavsiyesi üzerine İstanbul’a intikal etti ve merhum Şeyhülkurrâ (Kesikbacak) Hacı Hafız İsmail Hakkı Bayrı’dan (v. 1972) tâlim dersi aldı. İlk İstanbul evresinde Fatih İmam Hatip Okulu’na devam etti ve önce orta, devamında lise kısmından mezun oldu.

1973 senesinde Üsküdar Çengelköy Kerime Hatun Camii’nde imam hatiplik vazifesine başladı ve bir yandan talebe okuttu. Bu vazifeyi bir süre ifa ettikten sonra, Mekke-i Mükerreme’ye Ümmü’l-Kurâ Üniversitesi’ne girdi ve fakülteyi tamamlayıp başarıyla mezun oldu. Mukaddes topraklarda bulunduğu süre içerisinde kıymetli âlimlerle tanışma ve istifade imkânı buldu. Nitekim bu yıllarda hocası olan Şeyh Kubeysî vefat ettiğinde, cenaze namazını Fatih Camii’nde kendisi kıldırdı (2017).

Mekke-i Mükerreme’den dönen hoca efendi vatanî görevini tamamladıktan sonra imam hatiplik vazifesini Çengelköy Yıldırım Beyazıt Camii tamamlanıncaya dek Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nde sürdürdü. Mezkûr caminin hizmete açılmasıyla beraber orada görev yapmaya başladı ve Kerime Hatun Kur’ân Kursu’nun erkek kısmının da buraya taşınmasıyla, cami aynı zamanda kıraat (aşere-takrîb-tayyibe) eğitim merkezi hâline geldi. 1986 senesinden beri -caminin bir dönem yıkılıp yeniden inşa sürecini hariç tutarsak- hizmetlerini aynı yerde sürdürmektedir.

ATATÜRK İÇİN NE DEDİ?

Taksim Camii'nin açılışın ardından Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geçti. Program sırasında Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okunduğu ortaya çıktı. Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski İmam Hatibi Mustafa Demirkan, Erdoğan'ın da dinlediği anlarda şu ifadeleri kullandığı duyuluyor:

''Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma...''

AK PARTİLİ VEKİL SAHİP ÇIKTI

Tepki çeken ifadelerin ardından "Yeliz" lakaplı AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Twitter hesabından Mustafa Demirkan'a sahip çıktı.

AK Partili Çamlı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ''Kostantıniyye Fatihi Ayasofya'yı Cami olarak vakfetmiş.Vakfiye açık. Kapatılmış. Sonra vakfiyeye uygun olarak tekrar Camiye çevrilmiş. Emekli bir hoca da kıyamete kadar kimse bozmasın diye ayetle dua etmiş. Şimdi de o hocaya hakaret ediliyor.Yazık. Ne olacak bu haliniz...''