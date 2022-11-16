Mustafa Destici'den HDP'ye Taksim tepki: PKK'nın siyasi şubesinin bir yöneticisinin herhangi bir tepki göstermemesi bizi şaşırtmadı

BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul Taksim'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin olarak, "Taksim'deki terör saldırısı sonrasında PKK'nın siyasi şubesinin ve herhangi bir yöneticisinin herhangi bir tepki göstermemesi bizi şaşırtmadı" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Mustafa Destici'den HDP'ye Taksim tepki: PKK'nın siyasi şubesinin bir yöneticisinin herhangi bir tepki göstermemesi bizi şaşırtmadı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Taksim'deki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileyen Destici, trör ve şiddetin her türlüsünün birlikte lanetlenmesi gerektiğini vurguladı. Destici saldırının emrini verenleri, tetikçiyi, tetikçinin işbirlikçilerini ve terörün dışardaki uzantılarını birbirinden ayırt etmeden lanetlediğini söyledi.

Mustafa Destici'den HDP'ye Taksim tepki: PKK'nın siyasi şubesinin bir yöneticisinin herhangi bir tepki göstermemesi bizi şaşırtmadı

"TERÖR SALDIRISI, HAİN, KATİL PKK'NIN KARAKTERİSTİK SUÇLARINDAN BİRİDİR"

Terörle ilgili içeriden ve dışarıdan istismarlar olduğuna dikkati çeken Destici, "PKK ve diğer terör örgütlerinin, ülkemizde sivil vatandaşlarımıza karşı gerçekleştirdikleri saldırıların, askerimize, polisimize, öğretmenlerimize, yargı mensuplarına ve kamu binalarına yaptıkları saldırılardan hiçbir farkı yoktur." diye konuştu.

Saldırıların insanlığa dair herhangi bir değerle yan yana getirilemeyeceğini ifade eden Destici, "Pazar günkü terör saldırısı, hain, katil PKK'nın karakteristik suçlarından biridir, ülkemizde onlarca yıldır sayısız kez benzerlerini yapmıştır." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici'den HDP'ye Taksim tepki: PKK'nın siyasi şubesinin bir yöneticisinin herhangi bir tepki göstermemesi bizi şaşırtmadı

HDP'YE TEPKİ

Türkiye'nin şimdiye kadar binlerce evladını teröre kurban verdiğini, milli gelirini terör için harcadığını anımsatan Destici, "Taksim'deki terör saldırısı sonrasında PKK'nın siyasi şubesinin ve herhangi bir yöneticisinin herhangi bir tepki göstermemesi bizi şaşırtmadı." değerlendirmesinde bulundu.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN KADROYA ALINMASI

Ücretli öğretmenlerin sorunlarına da değinen Destici, sadece ücretli öğretmenlerin değil, kadrolu öğretmenlerin dahi pek çok meslek grubunun altında ücret aldıklarını açıkladı.

Ücretli öğretmenlere kadro verilmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Ücretli öğretmenlerimizin bir kısmına atama hakkı verilsin derken, atama bekleyen öğretmen adaylarımız için ayrılan kontenjanı kastetmiyoruz. Diyelim ki devlet 2023 yılında 50 bin öğretmen ataması yapacak. Biz diyoruz ki bunun dışında 5-10 bin ücretli öğretmenimizin de tecrübeli olanları kadroya alınsın." sözlerini sarf etti.

KAYNAK: AA

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