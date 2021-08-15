Mustafa Göksu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? Mustafa Göksu Aspor'dan ayrıldı mı? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. İşte konuyla ilgili bilgiler...

MUSTAFA GÖKSU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

41 yaşında olan Mustafa Göksu, 1980 yılında Konya'nın Bozkır ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini burada tamamladı. Ailesinin taşınması dolayısıyla liseyi İstanbul'da okudu. 1997'de girdiği İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Meslek kariyerine 2000 yılında radyoda tonymaster olarak başladı. Daha sonra radyo programcılığı da yapan Mustafa Göksu'nun hayatındaki dönüm noktası, kendisini sıklıkla mikrofonuna davet ettiği ünlü maç spikeri Ümit Aktan oldu. Usta spikerin desteğiyle spor medyasına adım attı.

Radyoda 400'ü aşkın futbol maçı anlatan Mustafa Göksu, daha sonra sırasıyla Kanal A, Kanal T, TRT, TVNet, A Haber ve A Spor ekranlarında boy gösterdi. NTV Radyo'da 2 yıl spor programı hazırladı ve sundu. Yapım koordinatörü olarak yer aldığı projeler kapsamında 8 belgesel ve 100'ü aşkın tanıtım filmine imza attı. Bir süre insanvesanat.com internet sitesini açarak kültür-sanat faaliyetleriyle yakından ilgilendi.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

1.74 metre boyunda, 84 kilo ve ikizler burcu olan Mustafa Göksu, evli olup iki kız çocuğu bulunmaktadır.

MUSTAFA GÖKSU ASPOR'DAN AYRILDI MI?

Yaklaşık 8 yıldır A Spor'da çalışan spor spikeri Mustafa Göksu’dan ayrılık açıklaması geldi. Göksu sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, kanaldan kendi isteğiyle ayrıldığını belirterek “Veda zamanı... 8 yılımı verdiğim, kuruluşunda bulunduğum A Spor'dan kendi isteğimle ayrıldım. Ekranda yalnız bırakmayan değerli izleyicilerimize minnettarım. Kalbini kırdığım kim varsa hakkını helal etsin. Tüm mesai arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Göksu, memleketinin kulübü İttifak Holdingi Konyaspor'un yeni medya iletişim direktörü oldu. Göksu, kariyerini bundan sonra kulüp iletişimcisi olarak devam edecek.