Mustafa Gözlet kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında?

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş görevden alındı. Yerine Mustafa Gözlet atandı. Peki Mustafa Gölet kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? İşte cevabı haberimizde...

MUSTAFA GÖZLET KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

19 Aralık Pazartesi günü Dikmen Kaymakamlığı görevine resmen başlayan Mustafa Gözlet aslen Denizli’nin Güney ilçesi nüfusuna kayıtlı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Gözlet daha sonra İngiltere’de politika alanında yüksek lisans yaptıktan sonra Türkiye’ye dönerek bir süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda Teftiş Müfettişliği görevinde bulundu. 2009 yılında Kaymakamlık görevine başlayan Gözlet, Isparta, Adana ve Mersin’de Kaymakamlık Vekilliği yaptıktan sonra Kayseri Yeşilhisar’da 2,5 yıl Kaymakamlık görevinde bulundu. Daha sonrasında son yayımlanan Kaymakamlar kararnamesi ile Dikmen İlçesi Kaymakamlık Görevine atanan Mustafa Gözlet evli ve 2 çocuk babası.