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Mustafa Güneş kimdir? Kaç yaşında? Mustafa Güneş koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl?

Mustafa Güneş kimdir? Kaç yaşında? Mustafa Güneş koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl? Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş'in koronavirüse yakalandığı öğrenildi. İşte detaylar..

Mustafa Güneş kimdir? Kaç yaşında? Mustafa Güneş koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs vakaları her geçen gün artarken salgınla başa baş mücadelede en ön safhada yer alan sağlıkçılardan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Peki Mustafa Güneş kimdir? Kaç yaşında? Mustafa Güneş koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl?

MUSTAFA GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Doç Dr. Mustafa Güneş 1967 yılında Elazığ Karakoçan ilçesinde doğdu. 1992 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1992-2000 arasında Bingöl’de görev yapan Güneş 2004 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Üroloji uzmanlığı ihtisasını tamamladı. 2014 yılında Üroloji Doçenti olan Güneş, Nisan 2016 Kasım 2017 tarihleri arasında SBÜ Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Başhekimlik görevinde bulundu. Doç. Dr. Mustafa Güneş evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mustafa Güneş kimdir? Kaç yaşında? Mustafa Güneş koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl?

MUSTAFA GÜNEŞ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Sosyal medyada sık sık vatandaşları koronavirüs tedbirleri konusunda uyaran, pandemi döneminde, annesini veya babasını hastaneye bırakıp, bir daha ilgilenmedikleri gibi taburcu olduğunda almaya bile gelmeyen yakınlarını eleştiren Güneş'in, yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve evde karantina altına alınarak tedavisine başlandığı öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

İlaç tedavisine erken evrede başladığına değinen Güneş, hafif ağrıları bulunduğunu, tedavi sürecinin evinde devam ettiğini dile getirdi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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