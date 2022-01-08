Mustafa Kapı, Süper Lig'e geri döndü! Adana Demirspor açıkladı!

Galatasaray altyapısından yetişten Mustafa Kapı, kısa süre içerisinde genç yaşına rağmen iyi bir çıkış yaşayarak adından söz ettirmişti. Cimbomun tüm çabalarına rağmen sözleşme uzatmayan genç oyuncu 300 bin euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer oldu. Fransız ekibinde istediğini bulamayan Mustafa Kapı, Süper Lig'e geri dönerek Adana Demirspor ile anlaşma sağladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Bu sezon önemli yıldız isimlere imza attıran ve iyi bir kadro kuran Adana Demirspor, önümüzdeki yıllar için de çalışmalarına başladı. Bu kapsamda hem yerli hem de genç futbolcularla da görüşen Akdeniz ekibi, Türk futbolunun önemli potansiyellerinden Mustafa Kapı ile sözleşme imzaladı. Mavi-lacivertli ekip anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Kulübümüz son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.



Oyuncumuza hoş geldin diyor, mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz! #MustafaKapı



?https://t.co/sRlcw0gjuN pic.twitter.com/u6nK9vftAj — Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 7, 2022

3.5 YILLIK ANLAŞMA

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada ""Kulübümüz son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz!" ifadelerine yer verildi.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Fransa ligine giderek kendini geliştirmeyi hedefleyen Mustafa Kapı, umduğunu bulamadı. Ligue 1'de mücadele eden Lille, genç futbolcuya forma şansı vermedi. Lille'de herhangi bir lig ya da kupa maçında görev almayan Mustafa Kapı, resmi maça çıkamadan Fransız ekibinden ayrılmış oldu. 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 300 bin euro.