1938 yılı başlarında Mustafa Kemal Atatürk iştahsızlık ve halsizlik hissetmeye başladı. Vücudunda çeşitli yerler kaşıntılar meydana gelmişti. Özel bir tedavi için Yalova'ya giden Atatürk'e burada siroz teşhisi konuldu. Atatürk'ün ölümüyle ilgili detaylar oldukça merak ediliyor. Haberimizde 'Mustafa Kemal Atatürk nerede, nasıl, ne zaman vefat etmiştir?' sorularını yanıtlıyoruz.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK NEREDE, NASIL, NE ZAMAN VEFAT ETMİŞTİR?

Türk doktorların yanı sıra Avrupa'da da alanında uzman doktorlar getirildi. Mustafa Kemal Atatürk'e tedavi uygulanmaya başlandı. 1 Kasım 1938 tarihindeki TBMM açılışına Atatürk hastalığı nedeniyle katılım sağlayamadı. Uygulanan tedavilere cevap alınamadı.

Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 Perşembe günü sabah saat 09:05'te İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe sarayında son nefesini vererek hayata gözlerini yumdu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün tabutu 16 Kasım 1938 tarihinde Türk bayrağı ile örtülmüş bir katafalk üzerine konuldu. Dolmabahçe Sarayı'ndaki büyük tören salonuna yerleştirildi. Son kez Ata'sını görmek isteyen tüm vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'na geldi.

20 Kasım 1938 tarihinde çok büyük bir tören gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi acı ve hüzün içerisinde başkent Ankara'ya gönderildi.

21 Kasım 1938 günü Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi Ankara'da düzenlenen görkemli bir törenle birlikte geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne kaldırıldı.

Törende halkın ve önemli Türk isimlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen birçok yabancı askeri birlik de yer alıyordu.