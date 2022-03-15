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  3. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölmeden 2 sene önceki o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Yıllar sonra ortaya çıktı, izlenme rekorları kırdı!

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölmeden 2 sene önceki o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Yıllar sonra ortaya çıktı, izlenme rekorları kırdı!

Mustafa Kemal Atatürk'ün Afyonkarahisar'dan ayrılırken özel treninde çekildiği görüntüleri internette netleştirilerek paylaşılınca, izlenme rekorları kırdı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, geçmişte çekilen görüntüleri günümüz teknolojisiyle renklendirilip, netleştiriliyor. Her gün yeni bir fotoğraf karesi ortaya çıkan Mustafa Kemal Paşa'nın, bu defa video görüntüleri ortaya çıktı. 20 Kasım 1937 yılına ait olduğu söylenen görüntüleri izleyenler göz yaşlarına hakim olamazken, Atatürk'ü böylesine net gösteren teknoloji övgü aldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölmeden 2 sene önceki o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Yıllar sonra ortaya çıktı, izlenme rekorları kırdı!

"SANKİ BU YILA AİTMİŞ GİBİ"

Son günlerde gündemde yer eden Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Mustafa Kemal Paşa'nın sahnelerini izleyenler adeta büyülenmiş, eski görüntüleri tamir etmek için kol sıvamışlardı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne az bir süre kala, Mustafa Kemal Atatürk'ün trende seyahat etmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. İzleyenler duygulandı "Sanki bu yıla aitmiş gibi, yakınlık hissi çok başka" yorumları da beraberinde geldi.

 Mustafa Kemal Atatürk'ün ölmeden 2 sene önceki o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Yıllar sonra ortaya çıktı, izlenme rekorları kırdı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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