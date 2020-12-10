Türk futbolunun köklü ekiplerinden 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor'da Asbaşkanlık görevini yürüten Mustafa Kemal Erkanat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Samsunspor camiasını hüzne boğan ölümün ardından Mustafa Kemal Erkanat'ın ölüm nedeni ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mustafa Kemal Erkanat kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Mustafa Kemal Erkanat neden öldü? İşte detaylar...

MUSTAFA KEMAL ERKANAT KİMDİR?

Mustafa Erkanat 1962'de Samsun'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu.

1984'te Birleşik Devletleri’ne taşınarak 2005 yılına kadar Foodmaker Inc.'de çeşitli yönetici pozisyonlarında çalıştı.

2005 yılında genel koordinatör olarak YILDIRIM Şirketler Grubuna katıldı. Halen YILDIRIM Şirketler Grubunun İcra İdari Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

MUSTAFA KEMAL ERKANAT NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü belirtilen Erkanat, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.