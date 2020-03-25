Mustafa Kutlu kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada gençlere Mustafa Kutlu'nın kitaplarını okumasını önerdi. Bakan Koca'nın önerisi sonrası birçok kişi internet üzerinde yazar hakkında arama yapıyor. Peki Mustafa Kutlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mustafa Kutlu'nun kitapları! Ayrıntılar haberimizde.

MUSTAFA KUTLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Kutlu, 6 Mart 1945 tarihinde Erzincan'da doğdu.

Öykü ve deneme yazarıdır. 1964 yılında Erzincan Lisesi'ni ve 1968 senesinde de Erzurum A.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünü bitirdi.

Mustafa Kutlu'nun öğretmenlik kariyeri

Sonrasında Edebiyat Öğretmeni olarak görev almaya başlayan Mustafa Kutlu, Tunceli Lisesi ve İstanbul'da Vefa Lisesi'nde görev aldı. Mustafa Kutlu, 1974 yılında öğretmenliği bıraktı.

Mustafa Kutlu'nun yazarlık kariyeri

Dergah Yayınları'nda çalışma yapmaya başladı. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nin yayın müdürlüğünü 3. ciltten itibaren üstlendi. (8 cilt, 1976-1998).

Mustafa Kutlu'nun ilk hikayeleri Fikir ve Sanatta Hareket dergisinde çıktı. 1979-1982 yılları arasında aynı derginin yazı işleri müdürlüğü görevini gerçekleştirdi.

Daha sonra gazetelerde köşe yazarlığı yaparken, genellikle hikaye türünde kitaplar yazmıştır.

Ayrıca Adımlar (Erzurum), Hisar, Türk Edebiyatı, Düşünce, Yönelişler'de hikâyeler yayınladı. Dergâh dergisinin genel yayın müdürü oldu (Mart 1990). Zaman gazetesinde "Bir Demet İstanbul" başlığı ile şehir yazıları (1986), Yeni Şafak gazetesinde kültür ve spor yazıları (1995) yazdı. Kanal 7'de kültür programları hazırladı.

Mustafa Kutlu, daha çok köy ve kasaba insanının günlük endişelerini işlemiştir. Hikayelerinde kahramanlar Türkiye'deki sancılı değişimin birer şahididirler.

MUSTAFA KUTLU'NUN KİTAPLARI NELERDİR?

HİKAYELERİ

Ortadaki Adam (1970)

Gönül İşi (1974)

Yokuşa Akan Sular (1979)

Yoksulluk İçimizde (1981)

Ya Tahammül Ya Sefer (1983)

Bu Böyledir (1987)

Sır (1990)

Arkakapak Yazıları (1995)

Hüzün ve Tesadüf (1999)

Uzun Hikâye (2000)

Beyhude Ömrüm (2001)[2]

Mavi Kuş (2002)

Tufandan Önce (2003)

Rüzgarlı Pazar (2004)

Chef (2005)

Menekşeli Mektup (2006)

Kapıları Açmak (2007)

Huzursuz Bacak (2008)

Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı (2009)

Zafer yahut Hiç (2010)

Hayat Güzeldir (2011)

Anadolu Yakası (2012)

Sıradışı Bir Ödül Töreni (2013)

Nur (2014)

Trende Bir Keman (2015)

Hesap Günü (2015)[3]

İyiler Ölmez (2016)

Tarla Kuşunun Sesi (2017)

Sevincini Bulmak (2018)

DENEME VE İNCELEMELERİ

Sait Faik’in Hikâye Dünyası (1968)

Sabahattin Ali (1972)

Siyasi Tarih Üzerine Konuşmalar 1 - İsmail Usta (1976)

Şehir Mektupları (1995)

Akasya İle Mandolin (1999)

Yoksulluk Kitabı (2004)

Vatan Yahut İnternet (2014)

Dem Bu Demdir (2014)

Vitrinde Olmak (2015)

Bir Demet İstanbul (2016)

İlmihal Yahut Arzuhal (2017)

Fırtınayı Kucaklamak (2019)

Kalbin Sesi ile Toprağa Dönüş (2020)

ÇOCUK KİTABI

Yıldız Tozu (2004)