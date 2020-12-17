Mustafa Öğretmenoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mustafa Öğretmenoğlu hangi takımlı ve mesleği ne?

Süper Lig'de deneyimli diyebileceğimiz hakemler arasında yer alan Mustafa Öğretmenoğlu, ligde 4 büyüklerinde birçok maçında görev aldı. Bu hafta ise uzun bir aranın ardından Galatasaray maçına atandı. Son olarak 2018'de bir Galatasaray maçı yöneten hakem Öğretmenoğlu, Süper Lig'in 13. haftasında Cuma günü oynanacak olan Karagümrük-Galatasaray maçını yönetecek. Peki, Mustafa Öğretmenoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mustafa Öğretmenoğlu hangi takımlı? İşte detaylar...

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

24 Nisan 1978 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelen Mustafa Öğretmenoğlu, 42 yaşındadır. Antalya bölgesi hakemlerinden olan Öğretmenoğlu'nun asıl mesleği muhasebeciliktir. Süper Lig'de ilk defa 14 Mayıs 2011'de Manisaspor - Bucaspor maçında görev yaptı. Tecrübeli hakemin hangi takımlı olduğu ise bilinmemektedir.

Süper Lig'de 38 maç yöneten Mustafa Öğretmenoğlu, bu maçlarda 171 kez sarı kartına, 17 kez ise kırmızı kartına başvurdu. Bu Süper Lig maçlarında 22 kez ev sahibi takım, 8 kez deplasman takımları galip geldi.

Mustafa Öğretmenoğlu'nun hakem olarak görev aldığı toplam 274 maçta ise ev sahibi takımları %48, deplasman takımları %30 galibiyet oranı elde etti. Maç başına %4,88 sarı kart, %0,3 kırmızı kart oranı ortaya çıktı.

Mustafa Öğretmenoğlu'nun yönettiği son olarak Galatasaray maçı, Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk yarısında oynanan Kayserispor mücadelesi oldu. Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maçta, Kayserispor'a 3 kırmızı kart, Galatasaray'a 1 kırmızı kart göstermişti.