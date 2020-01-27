Mustafa Reşit Akçay kimdir? | Mustafa Reşit Akçay nereli ve kaç yaşında?

Mustafa Reşit Akçay kimdir? Birçok kişi Ankaragücü'nün yaptığı açıklama ile teknik direktörlüğe Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiğini duyurmasının ardından Akçay ile ilgili internette arama yapmaya başladı. Birçok internet kullanıcısı tarafından merak edilen Mustafa Reşit Akçay, internette araştırılıyor. Peki Mustafa Reşit Akçay kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY KİMDİR?

Antrenörlük kariyerine İdmangücü kulübünde başladı, burada 8 yıl görev yaptı. Daha sonra Trabzonspor altyapısında göreve başladı. Bu görevini dört yıl sürdürdü ve bu süre içerisinde Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz gibi birçok yıldızın yetişmesinde katkısı bulundu. 1996 yılında Hollanda'ya giderek Ajax altyapısında 7 ay boyunca teknik direktörlük eğitimi aldı.

1996-97 sezonunda Trabzonspor'dan ayrılarak Trabzonspor altyapısında beraber çalıştığı Giray Bulak tarafından çalıştırılan Vanspor'da aynı görevi üstlendi. Burada sadece üç ay kaldıktan sonra Giray Bulak'ın teknik direktörlükten ayrılmasıyla kendisi de görevinden ayrıldı. Daha sonra Göztepe, Sakaryaspor ve Trabzonspor'da Giray Bulak'in yardımcı antrenörlüğünü üstlendi. 2001-02 Bulancakspor teknik direktörlüğünü üstlenerek ilk kez bu mevkide çalışmaya başladı. Bu görevinde bir sezon üstlendikten sonra sezon sonu takımdan ayrıldı. Bunun ardından tekrar Giray Bulak'in yardımcı antrenörlüğünü yapmaya başladı ve Giray Bulak'la beraber Antalyaspor ve Elazığspor'u çalıştırdı.

Daha sonra Gümüşhanespor ve Pazarspor'da teknik direktörlük yaptı ve 2005-06 tekrar Trabzonspor'da altyapı antrenörlüğü yaptı. 2006 yılından beri sadece teknik direktör olarak görev almaktadır. 2009-10 sezonunun 4. haftasında 2. Lig ekiplerinden TKİ Tavşanlı Linyitspor'da teknik direktörlük görevini üstlendi. Ligin düşme hattından devraldığı takımı beklenmedik bir şekilde Play-off Şampiyonu yaparak 1. Lig'e yükseltmeyi başardı. 2010-11 sezonunda çok kısıtlı imkanlara rağmen TKİ Tavşanlı Linyitspor'u lig'de şampiyonluğa oynayan bir ekip haline getirmesi kamuoyunun taktirini topladı. Bu başarısına rağmen sezon bitimi kulüp yönetimiyle anlaşmaslizlığa düşmüştür. Bunun üzerine sözleşmesi çift taraflı feshedildi. Yerine birkaç gün sonra Coşkun Demirbakan'ın getirildiği açıklandı.

1. Lig ekiplerinden teklifler almasına rağmen, 10 Haziran 2011 tarihinde 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon'un başına geçti.[4] Takımıyla ligin ilk 7 haftası sadece 2 galibiyet alsa da 1461 Trabzon, sezon sonunda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'u zirvede bitirerek 1. Lig'e yükseldi.1. Ligde ilk sezonda ligi 3.sırada bitirip play off oynamaya hak kazansalar da federasyonun kurallarına göre play off oynama haklarını alamamışlardır.

27 Mayıs 2013 tarihinde bir gün önceki Trabzonspor'un 15. Genel Kurulunda başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Trabzonspor'un teknik direktörlüğüne getirildi. Trabzonspor ile Avrupa Ligi'nde 12 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik almıştır. 10 Şubat 2014 tarihinde yönetimle görüştükten sonra sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

21 Mayıs 2014 itibarıyla Akhisar Belediyespor'la 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

28 Aralık 2014 tarihinde Akhisar Belediyesporkendi sahasında Çaykur Rizespor'a 4-0 kaybedince kulüple karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırmışlardır.

13 Temmuz 2015 tarihinde Osmanlıspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Osmanlıspor'un başında çıktığı UEFA Avrupa Ligi maçlarının 7'sinde de yenilgi yüzü görmeyen Akçay, turnuva tarihindeki yenilmezlik serisini sürdürmektedir. 18 Mart 2017 tarihinde Kasımpaşaspor karşısında 3-2 yenilgiden sonra istifa ettiğini açıkladı. 2017-18 sezonu başında Aykut Kocaman'dan boşalan Konyaspor teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Konyaspor'la 24 Ekim 2017'de yollarını ayıran teknik adam 27 Ocak 2020 tarihinde Ankaragücü ile anlaşmıştır.

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay oldu.

MKE Ankaragücü'nün internet sitesinde ve sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay

Beştepe Tesislerimizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın Teknik Direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi.

Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

İşte MKE Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan o paylaşım: