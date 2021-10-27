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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çiftinden bomba gelişme! Uzun süredir aşk yaşıyorlardı!

Haziran 2018'de Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini sonlandıran şarkıcı Mustafa Sandal, uzun süredir Melis Sütşurup ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşayan çiftin evlenecekleri konuşuluyor.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çiftinden bomba gelişme! Uzun süredir aşk yaşıyorlardı!

2018 yılında Emina Jahovic'ten boşanan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un aşkı adım adım evliliğe gidiyor.

Yaz boyunca Sandal'ın çocuklarıyla bir araya gelen 32 yaşındaki Melis Sütşurup'un , oğlu Yiğit'le Sandal'ın oğulları Yaman ve Yavuz birlikte bu hafta sonu ormanda mini motosiklet keyfi yaptı.

Sandal bu anları Instagram'dan paylaşarak "Yiğit, Yaman abisi gibi cool ötesi" notu düştü.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çiftinden bomba gelişme! Uzun süredir aşk yaşıyorlardı!

DÜĞÜN YAKIN

Takvim'in haberine göre; Sandal'ın Yaman'ı Yiğit'in abisi olarak göstermesi ise artık bir aile olduklarının  mesajı gibiydi.

51 yaşındaki popçu ve sosyetik sevgilisi, geçtiğimiz gün de bir perdecide görüldü. Saatlerce perde seçen ikilinin birlikte yaşayacakları ev için alışverişe başladıkları öğrenildi.

Melis Sütşurup'un perde seçerken Mustafa Sandal'ın ona eşlik etmesi "Düğün yakın" dedirtti.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çiftinden bomba gelişme! Uzun süredir aşk yaşıyorlardı!

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