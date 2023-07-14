Mustafa Sarıgül, İmamoğlu'nu ben belediye başkanı yaptım

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ile Mesut Yılmaz'ın Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için kendisine ricada bulunduklarını söyledi. Yılmaz'ın daha sonra iki kez aradığını belirten Sarıgül, "O gün Ekrem Bey'i aday yaptık. Ekrem Bey kazansın diye üç defa Büyükşehir Başkan adayı olarak oraya gittim. Ekrem Bey'in talihini değiştiren o olay oldu." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, tv100'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık'ta Habertürk yazarı Nagehan Alçı, hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Cem Kaya, tv100.com yazarı Fuat Uğur'un sorularını yanıtladı.

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İMAMOĞLU'NU BEN BELEDİYE BAŞKANI YAPTIM

"- 2014 yılında sayın Genel Başkanımızla görüştüm 'senin İstanbul adayı olmanı istiyorum' dedi O gün uçağa bindim, uçakta Trabzonspor Başkanı Sadri Şener var. Ben Ekrem Bey'i tanımıyorum. Şener gelip 'Ekrem burada Beylikdüzü CHP İlçe Başkanı, mutlaka Beylikdüzü'nde aday yapmanı istiyorum' dedi. Sayın Mesut Yılmaz ile çok iyi diyaloglarımız oldu. Mesut Bey beni aradı 'Ekrem İmamoğlu'nu Beylikdüzü'ne aday yapalım' dedi. O arada Eyüp Aşık ile temasımız oldu, böyle bir ricası oldu. Sonra Mesut Bey beni iki kez tekrar aradı. O gün Ekrem Bey'i aday yaptık. Ekrem Bey kazansın diye üç defa Büyükşehir Başkan adayı olarak oraya gittim. Ekrem Bey'in talihini değiştiren o olay oldu. Beylikdüzü'nde de başarılıydı. Şu anda CHP Genel Başkanlığı çok önemlidir. Onun zamanlamasına da çok iyi bakmak lazım."

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kaynak: internethaber