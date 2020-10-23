Kulislerde kurucusu olduğu 'Türkiye Değişim Hareketi'ni, 'Türkiye Değişim Partisi' olarak partileştireceği konuşulan eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat'ı atadı. Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'ni siyasi bir partiye dönüştürmek için çalışmalarını hızlandırdığı öne sürüldü.

Sarıgül, partisinin İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat'ı atadı. Polat, sosyal medya kişisel hesabından paylaşımda Sarıgül'e teşekkür ederek

"Tarihe düşecek bir notumuz, tamamlanacak bir hikayemiz var. Genel Başkanımız Sn Mustafa Sarıgül ve teşkilatımızın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Allah mahçup ettirmesin.” ifadelerini kullandı.

Tarihe düşecek bir notumuz,

tamamlanacak bir hikayemiz var.



Genel Başkanımız Sn Mustafa Sarıgül ve teşkilatımızın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir.



Allah mahçup ettirmesin.#TürkiyeDeğişimHareketi#Tdhİstanbul@M_Sarigul@tdhistanbulil pic.twitter.com/vvg5CPjZFz — yusuf polat (@yusuf_polat) October 22, 2020

YUSUF POLAT KİMDİR?

1973 Tokat doğumlu olan Yusuf Polat, eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölümünde Lisans, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Denetimi Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi alan Polat, 2014 - 2019 yılları arasında Çekmeköy Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Polat'ın İnşaat ve Sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda ortaklığı bulunuyor.

Mesleğini Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak tanımlayan Polat, koyu bir Fenerbahçe taraftarı ve Fenerbahçe kulüp üyesidir.

Çekmeköy Belediye Meclis Üyeliği yapan Yusuf Polat, parti kuracağı söylentileri hızla yayılan Mustafa Sarıgül tarafından İstanbul İl Başkanı olarak atandı.