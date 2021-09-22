Mustafa Sarıgül ve Okan Bayülgen'le fotoğraf paylaşan Bahar Candan'ın kıyafeti dikkat çekti! "Bu kadro nasıl bir araya geldi?"

Son olarak Doya Doya Moda programına katılan İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyuran Bahar Candan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran isimler arasında yer alıyor.

Okan Bayulgen'e konuk olan Bahar Candan gecenin sonunda diğer konuk Mustafa Sarıgül ve Bayülgen'le poz verdi.

Çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Bahar Candan'a beğeni yağarken takipçilerinden ilginç yorumlar da geldi.

"BU ÜÇLÜ ÇOK GÜÇLÜ"

Bahar Candan'ın bu paylaşımına gelen yorumdan bazıları şöyle:

"Daha alakasız bir üçlü görmedim"

"Bu üçlü çok güçlü"

"İlk defa düzgün giyinmiş!"

"Allah belanı balmumu sandım, yeni anladım herifler canlıymış"

"Bu kadro nasıl bir araya geldi"