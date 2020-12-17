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  3. Mustafa Sarıgül, yeni kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin logo ve müziğinin tanıtımını yaptı

Mustafa Sarıgül, yeni kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin logo ve müziğinin tanıtımını yaptı

Eski CHPli Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, kurulma aşamasında olan Türkiye Değişim Hareketi (TDH) partisinin logosunu ve müziğini, Şişli'deki bir otelde düzenlediği toplantı ile basına tanıttı.

Mustafa Sarıgül, yeni kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin logo ve müziğinin tanıtımını yaptı

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yeni kurulan ve kendisinin başkanı olduğu Türkiye Değişim Hareketi (TDH) partisinin logosunu ve müziğini, Şişli'deki bir otelde düzenledi basın toplantısı ile kamuoyuna tanıttı.

"YOL AÇAMAYANLAR YOLDAN ÇEKİLECEKLER"

Şişli'deki otelde düzenlediği basın toplantısında partinin kurulma aşamasındaki zorluklara değinen Sarıgül, "TDH kolay kurulmadı. O gece ağladım, üzüldüm, heyecanlandım. TDH kuruluşunu bir süre ertelemiştim. Ülkem için, demokrasi için erteledim, yol açtım. Ama gördüm ki geçen süre içerisinde yol bulamadılar. O zaman yol açamayanlar yoldan çekilecekler." dedi.

Mustafa Sarıgül, yeni kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin logo ve müziğinin tanıtımını yaptı

Partinin müziklerinin de tanıtımını yapan Sarıgül, toplantının akabinde, "Biz değişim partiyiz", "Çare Sarıgül geliyor", "Zamanı geldi" isimli şarkıları salondakilere dinletti.

Mustafa Sarıgül, yeni kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin logo ve müziğinin tanıtımını yaptı

"BUNDAN SONRA KALBİMİZ BÜTÜN TÜRKİYE İÇİN ATACAK"

İki kalp ve bir yıldızdan oluşan parti amblemini tanıtan Sarıgül, "Akademisyenlerimiz, grafikerlerimiz çalıştı logomuzun üzerinde. Logomuzun bir öyküsü var, bir tarafta Anadolu var, yanında bir de yıldızımız var. Bugünden sonra partimizin logosunu herkesle paylaşacağız. Bundan sonra kalbimiz bütün Türkiye için atacak." diye konuştu.

Sarıgül, partinin resmi kuruluş tarihinin 20 Aralık olarak belirlendiğini belirtti.

Mustafa Sarıgül, yeni kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin logo ve müziğinin tanıtımını yaptı

Mustafa Sarıgül, yeni kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin logo ve müziğinin tanıtımını yaptı

Mustafa Sarıgül, yeni kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin logo ve müziğinin tanıtımını yaptıMustafa Sarıgül, yeni kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin logo ve müziğinin tanıtımını yaptıMustafa Sarıgül, yeni kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin logo ve müziğinin tanıtımını yaptı

Mustafa Sarıgül, yeni kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin logo ve müziğinin tanıtımını yaptıMustafa Sarıgül, yeni kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin logo ve müziğinin tanıtımını yaptı

Mustafa Sarıgül, yeni kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin logo ve müziğinin tanıtımını yaptıMustafa Sarıgül, yeni kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin logo ve müziğinin tanıtımını yaptıMustafa Sarıgül, yeni kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin logo ve müziğinin tanıtımını yaptıMustafa Sarıgül, yeni kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin logo ve müziğinin tanıtımını yaptıMustafa Sarıgül, yeni kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin logo ve müziğinin tanıtımını yaptı

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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