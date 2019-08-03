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MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

Mustafa Şentop, Tekirdağ doğumludur. 6 Ağustos 1968 yılında Tekirdağ'da doğan Mustafa Şentop, 21 Şubat 2019 itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından meclis başkanı adayı olarak gösterildi. Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürmüştü.

Mustafa Şentoğ; 1992 yılında avukatlı stajını tamamlayıp 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında Doktor, 2005 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında Fatih, Maltepe, Işık, Doğuş ve İstanbul Ticaret Üniversitelerinde lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler verdi.

Marmara Üniversitesi'nde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü.

Şentop, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katıldı ve ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Milletvekilliği döneminde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda partisini temsilen görev yaptı. 30 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilen 4. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağan Kongresi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MYK) üyesi seçildi ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısı oldu. Genel Başkan Yardımcılığı görevi 12 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen 5. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağan Kongresi sonrası bitti. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde Tekirdağ milletvekili seçildi. 8 Temmuz 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili seçildi.

İyi düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.