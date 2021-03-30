'Mustafa Şentop'un Montrö açıklamaları MHP'yi kızdırdı' iddiası!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesini değerlendirirken kendisine basın mensupları tarafından yöneltilen bir soru üzerine Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne değinmesiyle, kendisinin bu konudaki açıklamalarının MHP kanadında tepkiyle karşılandığı iddia edildi.

'TOPLUMDA KUTUPLAŞMAYA NEDEN OLACAK'

Ankara kulislerinden alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, özellikle Kanal İstanbul projesinin gündemde olduğu bugünlerde Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin hassasiyeti herkes tarafından biliniyor. Ancak Şentop'un açıklamalarının Bahçeli'yi rahatsız ettiğinin öne sürülmesi, bu açıklamaların toplumda fikir ayrılıklarına ve kutuplaşmaya neden olacağı görüşünü de beraberinde getirdi.

NE OLMUŞTU?

Ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi konusunda açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Cumhurbaşkanı ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildim, Montrö'yü tanımıyorum, feshettim' diyebilir mi?” sorusuna, "Yapabilir. Mümkün-muhtemel arasında fark var. Yeterli miktar yoğurt bulursanız, Marmara Denizi'ni de karıştırırsanız, ayran yapmak mümkündür" şeklinde yanıt vermişti.