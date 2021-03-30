30 Mart 2021 Salı Fox TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'taSON DAKİKA! AK Parti'den flaş kanun teklifi: Turizmde devrim hedefi!Yasak Elma Hasan Ali ayrıldı mı, öldü mü, ölecek mi? Erdal Özyağcılar Yasak Elma dizisinden ayrılacak mı?30 Mart 2021 Salı ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'deKoronavirüse bir Türk mucizesi daha: Sprey aşılar virüsü bitirecek!Pendik'te iki hırsız önce evdeki anahtarı, sonrada kapının önündeki arabayı çaldıGelinim Mutfakta 30 Mart Salı puan durumu | 30 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Maraşlı 12. bölüm full izle | Maraşlı son bölüm ATV full izleHafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak 2021? Sokağa çıkma yasağında hangi işyerleri açık?Yasak Elma 104. bölüm full izle| Yasak Elma son bölüm full izle
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 'Mustafa Şentop'un Montrö açıklamaları MHP'yi kızdırdı' iddiası!

'Mustafa Şentop'un Montrö açıklamaları MHP'yi kızdırdı' iddiası!

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin, bir gazetecinin sorusu üzerine yaptığı açıklamaların, Cumhur İttifakı'nın diğer kanadı olan Milliyetçi Hareket Partisi tarafından tepkiyle karşılandığı iddia edildi.

'Mustafa Şentop'un Montrö açıklamaları MHP'yi kızdırdı' iddiası!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesini değerlendirirken kendisine basın mensupları tarafından yöneltilen bir soru üzerine Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne değinmesiyle, kendisinin bu konudaki açıklamalarının MHP kanadında tepkiyle karşılandığı iddia edildi.

'TOPLUMDA KUTUPLAŞMAYA NEDEN OLACAK'

Ankara kulislerinden alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, özellikle Kanal İstanbul projesinin gündemde olduğu bugünlerde Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin hassasiyeti herkes tarafından biliniyor. Ancak Şentop'un açıklamalarının Bahçeli'yi rahatsız ettiğinin öne sürülmesi, bu açıklamaların toplumda fikir ayrılıklarına ve kutuplaşmaya neden olacağı görüşünü de beraberinde getirdi. 

NE OLMUŞTU?

Ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi konusunda açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Cumhurbaşkanı ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildim, Montrö'yü tanımıyorum, feshettim' diyebilir mi?” sorusuna, "Yapabilir. Mümkün-muhtemel arasında fark var. Yeterli miktar yoğurt bulursanız, Marmara Denizi'ni de karıştırırsanız, ayran yapmak mümkündür" şeklinde yanıt vermişti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT