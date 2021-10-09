Müstahaklık ne demek, TDK'ya göre Müstahaklık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müstahaklık ne demek? Müstahaklık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müstahaklık kelimesi. Peki müstahaklık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müstahaklık nedir, müstahaklık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Müstahaklık kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Müstahaklık kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MÜSTAHAKLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müstahaklık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre müstahaklık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Müstahak olma durumu

