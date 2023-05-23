Mustela Bebek Şampuanı Nasıl Kullanılır? 8 Maddede Mustela Şampuan İncelemesi

Bebeklerin hassas ve narin cildi, özenli bir temizlik ve bakım gerektirir. Bu noktada, güvenilir bir marka olan Mustela'nın bebek bakım ürünleri ön plana çıkar. Mustela, bebekler için özel olarak formüle edilmiş bir şampuan sunar. Bebeklerin cildini koruyan ve temizleyen bu şampuan, hassas ciltlere özenle uygulanabilir. İşte, 8 maddede Mustela şampuan incelemesi

Mustela Bebek Şampuanı Nasıl Kullanılır?

Mustela Bebek Şampuanı, bebeklerin hassas cildini temizlemek ve korumak için özel olarak tasarlanmış bir şampuandır. Mustela Bebek Şampuanını kullanmadan önce, bebeğinizin saçını ılık suyla ıslatın. Bir miktar şampuanı avucunuza alın ve hafifçe köpürtün. Köpüğü bebeğinizin saçına uygulayın ve nazikçe masaj yaparak saç derisine yayın. Şampuanı iyice durulayın, gözle temas etmemesine özen gösterin. Bebeğinizin saçını temiz ve yumuşak bir havluyla nazikçe kurulayın. Mustela Bebek Şampuanı ‘nın özel formülü, bebeklerin hassas cildine uygun olarak geliştirilmiştir. Parafen, ftalat ve fenoksietanol gibi zararlı kimyasallar içermez. Cildi kurutmadan nazikçe temizler ve nemlendirir.

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Mustela, doğal içeriklerin kullanımına önem verir. Bebek şampuanı içeriğinde avokado perseose, Aloe vera, hindistan cevizi yağı gibi doğal bileşenler bulunur. Bu bileşenler, cildi besler, yumuşatır ve rahatlatır. Mustela Bebek Şampuanı, gözle temas halinde tahrişe neden olmayacak şekilde formüle edilmiştir. Saç derisini ve saçları temizlerken aynı zamanda yumuşak tutar. Saç derisindeki tahrişi yatıştırır ve kepek oluşumunu önler. Saçları kolay taranmasını sağlar.

Mustela Bebek Şampuanı Bebeklerin Hassas Cildi İçin İdeal Temizlik ve Bakım

Mustela Bebek Şampuanı, bebeklerin hassas cildi için özenle formüle edilmiş bir üründür. Doğal içerikleri ve zararsız formülüyle bebeğinizin saçlarını temizlerken aynı zamanda cildini korur ve nemlendirir. Kokusu hafif ve hoş olduğu için bebeğinizin saçında uzun süre kalıcı bir koku bırakmaz. Mustela'nın güvenilirliği ve etkili performansı, ebeveynler arasında popülerlik kazanan bir marka olduğunu göstermektedir.

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Muslera Şampuanın Diğerlerinden Farkı Ne?

1- İçinde zararlı madde yok

Tüm Mustela bebek ürünleri sağlık profesyonelleri ile birlikte geliştiriliyor. Hepsi hipoalerjenik. Mustela şampuanın içeriğinde paraben, phenoxyethanol, phthalate, esansiyel yağ ve alkol yok. Kesin bilgi.

Fransız markası Mustela, bitki uzmanlığına sahip Expanscience Laboratuvarları ile birlikte çalışarak, patentli bitkisel aktif maddelerini geliştiriyor. Ürünlerinde mümkün olduğunca doğal madde kullanıyor.

Mesela Expanscience Laboratuvarları ile Mustela araştırmacıları avokadoda, meyvenin gelişmesinde ve olgunlaşmasında çok etkili nadir moleküller bulmuşlar. Bu molekülleri meyveden çıkarıp, saflaştırıp konsantre hale getirerek patentli doğal bir aktif madde olan Avokado Perséose’yu (avokado özütü) elde etmişler. Bu özüt, bebek cildinin bariyer fonksiyonu geliştirip zenginliğini koruyor. Tüm Mustela Bebe formüllerinde kullanılıyor.

2- Dünyada bir ilk: Bebek cildine özel araştırma programı

Mustela, Expanscience Laboratuvarlarında yenidoğan cildini yeniden oluşturarak yüzeyi, deriyi, hücrelerine kadar inceleyip ona göre bakım ürünü geliştiriyor.

3- Güvenlik testleri ve kontroller çok sıkı

Mustela ürünleri cilt ve oküler tolerans testleri, hipoalerjenik ve/veya fototoksisite testleri gibi birçok teste tabi tutuluyor. Hatta bazı testler için laboratuvar ortamında yeniden oluşturulan bebek epidermisi kullanılıyor.

4- Hassas bebek cildi konusunda çok hassas

Mustela, özellikle hassas cilt konusunda uzmanlaşmış bir marka. Çok aşırı hassas cilt, yenidoğan ya da konak önleyici şampuanlarıyla sorun odaklı özel üretim yapıyor.

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5- Evet, daha pahalı ama...

Piyasadaki bebek şampuanlarına göre daha pahalı; çünkü doğal içerikli.