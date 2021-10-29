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Mutaassıplaşma ne demek, TDK'ya göre Mutaassıplaşma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mutaassıplaşma kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mutaassıplaşma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mutaassıplaşma nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mutaassıplaşma kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mutaassıplaşma ne demek, TDK'ya göre Mutaassıplaşma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mutaassıplaşma ne demek? Mutaassıplaşma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mutaassıplaşma kelimesi. Peki mutaassıplaşma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mutaassıplaşma nedir, mutaassıplaşma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUTAASSIPLAŞMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mutaassıplaşma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mutaassıplaşma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mutaassıplaşmak işi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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