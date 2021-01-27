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Mutasyon virüs kaç ülkede görüldü? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada İngiltere ve Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüs mutasyonlarının kaç ülkede görüldüğü belirtildi. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı flaş açıklamanın ayrıntıları...

Mutasyon virüs kaç ülkede görüldü? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada İngiltere'de ortaya çıkan koronvirüsün yeni mutasyonunun 70 ülkede, Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonun ise 31 ülkede görüldüğü belirtildi.

İlk kez Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan koronavirüsün, İngiltere'de ve Güney Afrika'da ortaya çıkan ve daha hızlı bulaşan yeni türleri dünya genelinde yayılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün haftalık epidemiyolojik raporunda, İngiltere'de ortaya çıkan yeni türün 70, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni türün ise 31 ülkede tespit edildiği ifade edildi.

Dünya genelinde ise toplam vaka sayısı 101 milyon 3 bin 233'e, toplam can kaybı ise 2 milyon 171 bin 582'ye ulaştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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