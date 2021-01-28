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Mutasyonlu korona hızla yayılıyor! O ülkede koronavirüsün İngiltere'de görülen türüne rastlandı

Senegal'de koronavirüsün İngiltere'de görülen türüne rastlandığını açıklayan Sağlık Araştırmaları, Epidemiyolojik Gözetim ve Eğitim Enstitüsü (IRESSEF) Direktörü Souleymane Mboup, virüsün Hint bir hastada görüldüğünü belirtti.

Mutasyonlu korona hızla yayılıyor! O ülkede koronavirüsün İngiltere'de görülen türüne rastlandı

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sağlık Araştırmaları, Epidemiyolojik Gözetim ve Eğitim Enstitüsü (IRESSEF) Direktörü Souleymane Mboup, koronavirüsün İngiltere'de ortaya çıkan türünün Senegal'de görüldüğünü belirtti.

Mboup yaptığı açıklamada söz konusu mutasyonun, Senegal'de yaşayan Hint bir hastada görüldüğünü de belirtti.

15 OCAK'TA GAMBİYA'DA DA TESPİT EDİLMİŞTİ

Koronavirüsün İngiltere'de görülen türü, 15 Ocak'ta da Senegal'in komşusu Gambiya'da tespit edilmişti.

Yaklaşık 15 milyon nüfusa sahip Senegal'de salgının başından bu yana 25 bin 711 kişi koronavirüse yakalandı, 614 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Mutasyonlu korona hızla yayılıyor! O ülkede koronavirüsün İngiltere'de görülen türüne rastlandı

Son dönemde artan vakalar nedeniyle 6 Ocak'tan 20 Şubat'a kadar başkent Dakar ile Thies bölgelerinde 21.00-05.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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