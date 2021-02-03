Mutasyonlu virüs hangi illerde var? Türkiye'de kaç kişide var? Nerelerde görüldü?

Koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğradığının açıklanmasının ardından tüm dünya panik oldu. Mutasyonunun mevcut koronavirüse göre yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ve ölüm oranını yüzde 30 artırdığının belirtilmesi endişeleri kat ve kat artırdı. Bu kapsamda birçok ülke İngiltere ile sınırlarını kapatma kararı aldı. Özellikle Türkiye'ye İngiltere'den gelen kişilere havalimanlarında Kovid-19 testleri yapıldı, evlerinde karantina altına alınmasına karar verildi ve süreç takip edildi.

MUTASYONLU VİRÜS HANGİ İLLERDE VAR? KAÇ KİŞİDE VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 29 Ocak Cuma günü Twitter hesabından yaptığı açıklamasına göre Türkiye'de 17 ilde 128 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi.

Bakan Koca şu açıklamayı yaptı:

"Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü."

DAHA ÇOK İLDE YAYILIYOR

Bakan Koca," Mutant virüste, açıkladığımız rakamın çok üstüne çıktık şu anda. İl il artış sürüyor. Artmaya da devam edecek gibi. Mutant virüsün daha kolay bulaştığını, belirtinin daha erken çıktığını görüyoruz. İngiltere’de görülen varyantından bahsediyoruz. Bunun daha çok ilde yayıldığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

MUTASYONLU VİRÜS NERELERDE GÖRÜLDÜ?

Ajanslardan ve resmi açıklamalardan edinilen bilgilere göre mutasyonlu virüs İstanbul, Ankara, , Düzce, Balıkesir , Diyarbakır ,Kilis ,Muş ,Tokat, Tunceli ,Çorum, Van ve Eskişehir'de görüldü.

MUTASYONLU VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELER?

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Oxford Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmanın sonucuna göre yeni varyantla enfekte olan yaklaşık 3 bin 500 kişilik bir grupta hastaların yaşadığı belirtiler şunlar:

Yüzde 35: Öksürük,

Yüzde 32: Yorgunluk

Yüzde 25: Kas ağrısı

Yüzde 21,8: Boğaz ağrısı

Yüzde 16: Tat kaybı

Yüzde 15: Koku kaybı

ESKİ VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Eski varyantla enfekte olan 2 bin 500 kişilik bir gruptaki hastalarda ise şu belirtiler görüldü:

Yüzde 28: Öksürük,

Yüzde 29: Yorgunluk

Yüzde 21: Kas ağrısı

Yüzde 19: Boğaz ağrısı

Yüzde 18: Tat kaybı

Yüzde 18: Koku kaybı