Müteverrim ne demek, TDK'ya göre Müteverrim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müteverrim ne demek? Müteverrim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müteverrim kelimesi. Peki müteverrim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müteverrim nedir, müteverrim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜTEVERRİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müteverrim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müteverrim kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müteverrim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Veremli

