Mutfak tüpleri cepleri yaktı! Yemek masraflarına tüp de eklendi!

Mutfak tüplerine gelen son zamlar, vatandaşın cebini yakıyor. Araştırmalara göre son 10 yılda mutfak tüplerine gelen zam yüzde 384 olarak belirlendi.

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Mutfak tüpleri cepleri yaktı! Yemek masraflarına tüp de eklendi!

Mutfak harcamaları her geçen gün artmaya devam ediyor. Meyve, sebze, et, süt ve süt ürünleri gibi yiyeceklerin dışında mutfak tüplerine gelen zamlarda el yakıyor. Yaklaşık bir ay önce mutfak tüplerine zam gelmişti. Gelen zamla birlikte fiyatlar 315 liraya yükselmişti.

Mutfak tüpleri cepleri yaktı! Yemek masraflarına tüp de eklendi!

TÜPLER YÜZDE 384 ZAMLANDI

Mutfak tüpü son on sene içinde yüzde 384 oranında zamlandı. 2012 senesinde mutfak tüpü sadece 65 liraya satılıyordu. Ancak, yaşanan enflasyon nedeniyle fiyatlar katlanarak arttı.

Mutfak tüpleri cepleri yaktı! Yemek masraflarına tüp de eklendi!

2 kg piknik tüpü dar çember tüp fiyatı 58 liraya satılırken 68 liraya, 12 kg uzun vanalı ev tüpü fiyatı 303,50 liraya satılırken 313,50 liraya, 19 kg tombul forklift tüpü fiyatı ise 479,25 liradan satılırken 489,25 liradan satılmaya başladı.

Mutfak tüpleri cepleri yaktı! Yemek masraflarına tüp de eklendi!

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