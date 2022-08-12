Mutfak tüpleri cepleri yaktı! Yemek masraflarına tüp de eklendi!

Mutfak harcamaları her geçen gün artmaya devam ediyor. Meyve, sebze, et, süt ve süt ürünleri gibi yiyeceklerin dışında mutfak tüplerine gelen zamlarda el yakıyor. Yaklaşık bir ay önce mutfak tüplerine zam gelmişti. Gelen zamla birlikte fiyatlar 315 liraya yükselmişti.

TÜPLER YÜZDE 384 ZAMLANDI

Mutfak tüpü son on sene içinde yüzde 384 oranında zamlandı. 2012 senesinde mutfak tüpü sadece 65 liraya satılıyordu. Ancak, yaşanan enflasyon nedeniyle fiyatlar katlanarak arttı.

2 kg piknik tüpü dar çember tüp fiyatı 58 liraya satılırken 68 liraya, 12 kg uzun vanalı ev tüpü fiyatı 303,50 liraya satılırken 313,50 liraya, 19 kg tombul forklift tüpü fiyatı ise 479,25 liradan satılırken 489,25 liradan satılmaya başladı.

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