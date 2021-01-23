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Mutfak tüpü patladı, lokanta alevler içinde kaldı!

Adana’da gece saatkerinde bir lokantada mutfak tüpünün patlaması sonucunda yangın çıktı. Yangının ardından iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Mutfak tüpü patladı, lokanta alevler içinde kaldı!

Adana Pozantı İlçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi D-750 karayolu üzerinde bulunan bir lokantada mutfak tüpünün patlaması sonucunda yangın çıktı. Çıkan yangında iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Mutfak tüpü patladı, lokanta alevler içinde kaldı!

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde lokantadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın mahalline kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

Mutfak tüpü patladı, lokanta alevler içinde kaldı!

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında lokanta tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken her hangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı.

Mutfak tüpü patladı, lokanta alevler içinde kaldı!

İtfaiye erleri, yangını söndürdükten sonra yaptığı çalışmada yangının mutfak tüpünün patlaması sonucu çıktığını belirledi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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