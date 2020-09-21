Müzik aşkı engel tanımıyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan bedensel engelli Serhat Gazi Atasoy (32) ile doğuştan görme engelli Yunus Gökoğlan (25), çok sevdikleri müzikle hayata tutundu. Müzikle uğraşmanın kendilerine huzur verdiğini belirten iki arkadaş, imkan verilmesi halinde grup kurup, aynı sahneyi paylaşmak istediklerini söyledi. Dilovası'nda yaşayan ve 2005 yılında geçirdiği rahatsızlıktan sonra bacakları tutmayan Serhat Gazi Atasoy, vakit geçirmek için gittiği Dilovası Engelli ve Engelli Anneleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde doğuştan görme engelli Yunus Gökoğlan ile tanıştı. Birlikte vakit geçirdikleri dönemde enstrümanlar çalarak, şarkılar söyleyen iki arkadaş, müzikle hayata bağlandı. Gittikleri derneğin etkinliklerinde düzenli olarak müzik yapan iki arkadaş, imkan verilmesi halinde grup kurup, aynı sahneyi paylaşmak istediklerini söyledi.

"DİLERİM Kİ ENGELLİ İNSANLAR PİYASAYA DAHA ÇOK ÇIKAR"

Yaklaşık 15 senedir bağlama çaldığını söyleyen Serhat Gazi Atasoy, "Ailem yeteneğimi gördü, çeşitli kurslara giderek bağlama dersleri aldım. Rahatsızlanıp iki bacağımı kaybedince rahatsızlık döneminde müzikle daha çok iç içe oldum. Yaklaşık 15 senedir profesyonel olarak müziğin içindeyim. Kendi bestelerimden oluşan bir albüm yaptım. Müzik bana bu aşamada çok yardımcı oldu. Tüm engelleri müzikle aştım, diyebilirim. Ailem, arkadaşlarım kadar müzik de bana yardımcı oldu engelli olduktan sonra. Milyonlarca engelli var onların tutmayan eli, görmeyen gözü, konuşamayan diliyim ben müzisyen olarak. Dilerim ki engelli insanlar piyasaya daha çok çıkar" dedi.

Arkadaşı Yunus Gökoğlan ile birlikte grup kurup müziğe devam etmek istediklerini belirten Atasoy, "Dernek kurulduğundan bu yana Yunus arkadaşım ile tanışıyoruz. Daha önce bizim bir etkinliğimiz olmuştu, 3 seneye yakın beraber çalıp söylemiştik. Şimdi de derneğin etkinliklerinde beraber çalışıyoruz. Bir grup kurmak gibi bir hayalimiz var umarım gerçekleşir" diye konuştu.

"PROFESYONEL OLARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Müziğe ilgi duyduğu günden bu yana hayata yeniden başlamış gibi hissettiğini belirten görme engelli Yunus Gökoğlan ise "Çocukluk yaşlarımdan bu yana müzikle ilgileniyordum. Şarkı söyleyerek başlamıştım müziğe daha sonra org çalmaya başladım. Ben müziği derdimi, içimden geçenleri ve hayatımı anlatmak olarak görüyorum. Kendimi müzikle keşfettiğime inanıyorum. Hayata küsmemeyi aksine daha güçlü tutunmaya başladım. İnşallah ileride Serhat ağabeyle beraber bir grup kurup müziğe profesyonel olarak devam etmek istiyorum" dedi.