Müzik çalışanlarının çağrısı yanıt buldu: Destek ödemesi yapılacak

Müzik çalışanlarının çağrısı yanıt buldu. Zor süreç geçiren müzik çalışanları için destek yapılacağı açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı açıklamada, ''Müzik Susmasın'' sloganıyla başlattıkları proje kapsamında müzik emekçilerine Haziran ayında tek seferlik 3 bin TL ödeme yapılacağı ifade edildi.

3 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzik emekçilerine haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Eğlence sektörüne yasak kalkmadı, ünlü isimler tepki gösterdi!

Kabine Toplantısı ardından alınan kararlardan memnun olmayan ünlü isimler sosyal medya üzerinden ayağa kalktı. Ünlü isimler müzik çalışanlarının zor zamanlar geçirdiğini söyleyerek tepki göstermişti.

Eğlence sektörüne yasak kalkmadı, ünlü isimler tepki gösterdi!