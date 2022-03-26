Müzik dünyasının acı kaybı! Taylor Hawkins otel odasında ölü bulundu

28 yıldır birlikte olan grubun 25 yılında yer alan Hawkins, Nirvana’nın eski davulcusu Dave Grohl’un kurduğu Foo Fighters’ın en dikkat çeken figürlerinden biriydi. 50 yaşındaki sanatçının ölüm nedeni açıklanmazken, ölümün “trajik ve zamansız bir kayıp” olduğu belirtildi. Ölüm haberini alan Kolombiyalı hayranları Hawkins’in kaldığı otelin önünde bekledi. Grubun Güney Amerika’da turnede olduğu ve pazar günü Arjantin’deki San Isidro’da sahneye çıktığı ve Cuma gecesi de Kolombiya’da sahneye almasının planlandığı bilgisine ulaşıldı.

“SONSUZA DEK BİZİMLE YAŞAYACAK”

Foo Fighters’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Müzikal ruhu ve bulaşıcı gülümsemesini sonsuza dek bizimle yaşayacak” ifadeleri yer aldı. Hawkins’in Kolombiya’da kaldığı otel odasında ölü bulunduğu belirtildi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: “Kalbimiz eşi, çocukları ve ailesiyle ve bu tahmin bile edilemez zor zamanlarda ailesinin mahremiyete önem vermenizi rica ediyoruz.”