Myles Hippolyte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myles Hippolyte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Myles Hippolyte kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Myles Hippolyte ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Myles Hippolyte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myles Hippolyte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Myles Hippolyte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myles Hippolyte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Myles Hippolyte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Myles Hippolyte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Myles Hippolyte 9 Kasım 1994 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere,Grenada uyrukludur.Gerçek adı da Myles Elliot Zach Hippolyte şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Myles Hippolyte Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Myles Hippolyte, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Myles Hippolyte'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Myles Hippolyte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Myles Hippolyte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Myles Hippolyte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Myles Hippolyte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Brentford

1 Ocak 2013 yılında Southall

1 Mart 2013 yılında Brentford

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2013 yılında Southall

1 Aralık 2013 yılında Hayes & Yeading

1 Ocak 2014 yılında Burnham FC

1 Nisan 2014 yılında Southall

10 Temmuz 2014 yılında Livingston FC

29 Ocak 2016 yılında Falkirk FC

31 Ocak 2018 yılında St. Mirren

13 Temmuz 2018 yılında Dunfermline A.

29 Temmuz 2019 yılında Yeovil Town

29 Ağustos 2020 yılında Scunthorpe Utd.

31 Ocak 2022 yılında Stockport

Myles Hippolyte kimdir

Myles Hippolyte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Myles Hippolyte şuan Stockport County takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Westway Youth (2007-2010), Brentford FC (2010-2012)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Myles Hippolyte nereli

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