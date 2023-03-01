Myles Judd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myles Judd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Myles Judd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Myles Judd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Myles Judd 24 Şubat 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Myles Mark Judd şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Myles Judd Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 10Ten Football yapmaktadır. Myles Judd, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dover Athletic futbol takımında oynamaktadır. Dover Athletic takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Myles Judd'nin Dover Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Myles Judd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Myles Judd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Leyton Orient
30 Aralık 2020 yılında Barnet
31 Ocak 2021 yılında Leyton Orient
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
12 Ocak 2022 yılında Dover Athletic
Myles Judd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Myles Judd şuan Dover Athletic takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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