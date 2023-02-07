Naci Görür kimdir, nerelidir, ne mezunudur, uzmanlık alanı nedir? PROF. DR. Naci Görür'ün biyografisi.

Yer bilimci ve bilim akademisi üyesi olan Prof. Dr. Naci Görür özellikle deprem konusunda depremlerin olacağı yerleri ve şiddetleri ile yaptığı analiz yorum ve açıklamalarıyla izleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Naci Görür kimdir kaç yaşındadır nerelidir mesleği nedir ne mezunudur uzmanlık alanı nedir diye araştırmaya başladılar işte Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün hayat biyografisi.

NACİ GÖRÜR KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1947 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Prof. Dr. Naci Görür, jeolog, sedimantoloji ile deniz jeolojisi uzmanıdır. Aynı zamanda Bilim Akademisi üyesidir.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kamuoyunu önemli konularda uyarmasıyla tanınan Görür'ün deprem ve havza analizi ile ilgili önemli araştırmaları vardır.

1967 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve 1971'de yüksek lisans eğitimini tamamlayarak kariyerine başlayan Naci Görür, 1973 yılına kadar İTÜ'de öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Ardından 1977 yılında İngiltere'de Imperial College of London'da doktorasını yaptı.

Haberin Devamı



1978 yılında Türkiye'ye dönen Naci Görür, İTÜ'de 1983'te doçent, 1989'da ise profesör oldu. Böylelikle 40 yaşını geçmemiş parlak bilim insanlarına verilen TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü kazandı.

2004 yılına gelindiğinde İstanbul NATO Zirvesi'nde verilen Barış ve Güvenlik İçin Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) seçilen Prof. Dr. Naci görür, 2011'de TÜBA üyelerinin hükûmetçe atanmasını öngören yasa değişikliği ile birlikte bu kurumdan istifa eden bilim insanlarından biridir. Bilim Akademisi asli üyesidir. 17 Ekim 2022 itibarıyla Elsevier ve Stamford Üniversitesinin her yıl yaptığı dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Bilim Akademisi adresi altında yer almıştır.